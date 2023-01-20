Dani Alves'e gözaltı şoku

Geçtiğimiz haftalarda, İspanya'daki bir gece kulübünde, cinsel saldırı vakası yaşandı. Saldırıya uğrayan kadının olay mahallinde teşhis ettiği kişinin Brezilya'nın efsane isimlerinden Dani Alves olduğu öğrenilmişti.

Gece kulübünün olduğu bölgeki polis bürosunun sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Cumartesi günü erken saatlerde meydana geldiği söylenen Barcelona'daki bir gece kulübünde meydana geldiği iddia edilen bir cinsel saldırıyı soruşturuyoruz. Polis, iddiada bulunan kadınla görüştü, ancak henüz karakola resmi bir yazılı şikayette bulunmadı" demişti.

30 Aralık'ta yaşanan bu olayla ilgili olarak Dani Alves sabah saatlerinde karakola giderek polise ifade verdi. Kariyerine Meksika'nın UNAM Pumas takımında devam eden Alves verdiği ifadede; "Evet, oradaydım ve eğleniyordum. Beni tanıyanlar dans etmeyi sevdiğimi bilir. Başkalarının alanını işgal etmeden dans ediyor ve eğleniyordum.

O kadının kim olduğunu bilmiyorum. Hiç kimsenin alanını işgal etmedim. Hayır. Tanrı aşkına" ifadelerini kullandı. Alves ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi.