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Dang Humması virüsü nedir?

Sri Lanka’da 2019'un aylarında 28 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan dang humması virüsü, merakla araştırılan konulardan biri oldu. Peki dang humması virüsü nedir ve belirtileri nelerdir? İşte dang humması virüsü ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

07 Haziran 2019 Cuma 19:59
Dang Humması virüsü nedir?

Sri Lanka’da 2019'un aylarında 28 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan dang humması virüsü, merakla araştırılan konulardan biri oldu. Peki dang humması virüsü nedir ve belirtileri nelerdir? İşte dang humması virüsü ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

Dang humması virüsü nedir?

Dang humması nedir bu sıralar en çok merak edilen sorulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Dang virüsü olarak da bilinen viral bir sağlık sorunu olan dang humması sıcak iklim bölgelerinde görülen bir virüs tipi. Klinik muayene ve çeşitli kan testleri ile tanısı konulabilen hastalık virüsün yayılmasından sonraki 5.güne kadar kandan izole edilebiliyor. Hastalığın tedavisi ise kişiden kişiye göre farklılıklar gösterebiliyor. Hastalığın neden olduğu semptomlara uygun bir tedavi yöntemi belirlenen hastalıkta sık görülen belirtiler ise virüa hakkında bilgi verebiliyor.

Dang humması belirtileri neler, gelin birlikte göz atalım.

Dang humması belirtileri

Dang humması nasıl bulaşır, virüs sivrisineğin ısırması ile birlikte deriden girer, kana karışır ve ateşin yükselmesi ile birlikte 24 saat içinde kana yayılır. Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı araştırmalara göre Dang virüsü dört farklı şekilde görülebiliyor:

-Tanımlanamayan ateş ve viral sendrom
-Klasik Dang ateşi
-Dang hemorajik ateşi
-Dang şok sendromu

Dang hummasının sık görülen belirtileri arasında şunlar yer almaktadır:

-En az 2-7 gün süren akut ateşli hastalık,
-Baş ve gözlerin arkasında ağrı
-Eklem ve kaslarda ağrı
-Döküntü ve vücudun çeşitli yerlerinde kanamalar(diş eti kanaması,burun kanaması)

Dang humması nasıl bulaşır?

Dang humması nasıl bulaşır sorusu hastalık ile ilgili en çok merak edilen sorulardan birisidir. Aedes cinsi sivrisinekler tarafından taşınan ve bulaştırılan bir sağlık sorunu olan dang hummasının bulaşma riskinin yüksek olduğu yerler arasında Doğu Akdeniz ülkeleri, Afrika, Hindistan ve Uzakdoğu ülkeleri ilk sırada yer alıyor. Virüs ayrıca Karayip ve Hawai adaları,Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri’nin bazı eyaletlerinde görülebilmektedir.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 19:59
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