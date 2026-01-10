Damlar kürekle böyle temizleniyor!

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Şırnak Beytüşşebap’ta kar kalınlığının 2 metreye ulaşmasıyla birlikte vatandaşlar, evlerinin damına çıkarak biriken karları temizlemeye başladı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası damlarda biriken karlar temizlenmeye başladı. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı ilçede sürekli damlarda ağırlık yapmasın diye herkes evinin damına çıkarak temizliyor. Recai Metin, günlerdir kar temizlediğini belirterek, bu yılın bereketli geçeceğine inandığını söyledi. Metin, "Yıllardır bu kadar kar yağmamıştı. Çok şükür bölgemize çok kar yağdı, herkes damlarını temizliyor. Biz de bugün temizledik. İnşallah daha çok kar yağacak" dedi.

