Damla çikolatalı kurabiye tarifi: Ağızda dağılan damla çikolatalı kurabiye tarifi

Damla çikolatalı kurabiye tarifi nasıl yapılır? Her lokmasında tat alacağınız nefis damla çikolatalı kurabiye tarifi ile karşınızdayız. Damla çikolatalı kurabiyeyi ılık veya soğuk olarak geniş bir tabakta sunabilirsiniz. Ne de olsa bir tane yiyen bir tane daha isteyecek.