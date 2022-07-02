Damla çikolatalı kurabiye tarifi: Ağızda dağılan damla çikolatalı kurabiye tarifi
Damla çikolatalı kurabiye tarifi nasıl yapılır? Her lokmasında tat alacağınız nefis damla çikolatalı kurabiye tarifi ile karşınızdayız. Damla çikolatalı kurabiyeyi ılık veya soğuk olarak geniş bir tabakta sunabilirsiniz. Ne de olsa bir tane yiyen bir tane daha isteyecek.
Evdeki malzemelerle yapabileceğiniz kolay damla çikolatalı kurabiye, ani misafir baskınlarının en lezzetli kurtarıcılarından biridir.
DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 100 g Tereyağı, oda ısısında
- 100 g Labne
- 100 g toz şeker
- 1 adet yumurta
- 100 g damla çikolata
- 210 g un
- 1 paket vanilya
NEFİS DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE YAPILIŞI
Bir karıştırma kabında oda sıcaklığında olan tereyağı, labne ve toz şekeri güzelce çırpın ardından sırasıyla yumurta ve damla çikolatayı ekleyerek çırpmaya devam edin.
Un ve vanilyayı da eleyerek karışıma ekleyin. Yapışkan kıvamlı bir hamur elde edeceksiniz.
Pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine, dondurma kaşığı ile şekil verdiğiniz kurabiye hamurunu geniş aralıklarla yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında, 25 dakika pişirin.
DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE TARİFİ PÜF NOKTALARI
Kurabiye için kullanacağınız unu mutlaka eleyin.
Kurabiye hamurunu buzdolabından çıkardıktan sonra bekletmeden hızlıca şekil vererek fırına verin.
DAMLA ÇİKOLATALI KURBİYE ÇEŞİTLERİ
Damla çikolatalı kakaolu kurabiye tarifi yapmak isteyenler; kurabiye hamurunun içine 25 gram kakao dökerek kakaolu damla çikolatalı kurabiye elde edebilirler.
DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYENİN YANINA İYİ GİDER
Çay ve kahveyle birlikte yenebilecek olan damla çikolatalı kurabiyenin en güzel eşlikçisi bir bardak süttür.
DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE KAÇ KALORİ?
Bir tanesi ortalama 75 gram olan damla çikolatalı kurabiye 350 kaloridir.