Damat, gelin tarafından dolandırıldı! Yozgat'ta yabancı uyruklu gelin kocasına şok yaşattı!
Son dakika gelişmesi: Düğünden bir hafta sonra yanına düğün takılarını alıp kaçan gelin kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.
Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Belencumafakılı köyünde akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı.
Olay, Sorgun’a bağlı Belencumafakılı köyünde meydana geldi. Olayda, 22 yaşındaki F.Y. Kayseri’den getirdiği Suriye uyruklu 25 yaşındaki M.H isimli şahıs ile evlendi. Düğün gününden bir hafta sonra Belencumafakalı köyüne gelen araca binen M.H. isimli şahsın köyden ayrıldığı öğrenildi.
22 yaşındaki F.Y. Kayseri'den getirdiği Suriye uyruklu 25 yaşındaki M.H isimli şahıs ile dünyaevine girdi.
Düğün gününden bir hafta sonra Belencumafakalı köyüne gelen araca binen M.H. isimli şahsın köyden ayrıldığı öğrenildi.
Gelin düğün takıları çaldı
Gelin M.H. giderken yanında düğün günü takılan 2 adet küpe, 1 adet zincir üzerinde çeyrek altın takılı çerçeveli kolye,1 adet kol saati, 2 adet altın yüzük, 2 adet cep telefonu ve toplam bin 105 TL nakit para alarak kayıplara karıştı.
Dolandırıcı yakalandı
Durumu fark eden F.Y. jandarma ekiplerine haber verdi.
Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Jandarmanın takibi sonucu M.Y. isimli şahıs Boğazlıyan ilçesinde yakalandı.
Şüpheli tutuklandı
İHA'nın haberine göre, Jandarmadaki sorgusunun ardından M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yozgat Cezaevine gönderildi.