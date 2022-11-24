  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hablemitoğlu suikastı davası! Hablemitoğlu suikastçısının 'cinayet rotası' iddianamede

Filmli camla yakalanan sürücüden film gibi savunma

Dünyada ilk yöntem: Çelik dikiş tekniği! Hasarlı kirişler kısa sürede, düşük maliyetle güçlendirilecek

Ulaşımda büyük atılım! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya iniyor

Altını olanlar dikkat! "Altın Sertifikaları" devreye alındı... İşte yeni yatırım aracı

ÖTV değişti, fiyatlar düştü! İşte otomobillerin yeni fiyatı

Bakan Soylu 'tek seferde en yüksek' diyerek duyurdu! İstanbul'da dev operasyon

Milli Muharip Uçak'ın (MMU) beyni görev bilgisayarı Meclis'te! Türkiye için hayati hamle

İhaneti gören İP’ten kaçıyor

Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor! Peki işverenin beklentisi ne?
Yerel Damat, gelin tarafından dolandırıldı! Yozgat'ta yabancı uyruklu gelin kocasına şok yaşattı!
Yerel

Damat, gelin tarafından dolandırıldı! Yozgat'ta yabancı uyruklu gelin kocasına şok yaşattı!

Son dakika gelişmesi: Düğünden bir hafta sonra yanına düğün takılarını alıp kaçan gelin kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 16:21:00 - 2022-11-24 16:27:34
Damat, gelin tarafından dolandırıldı! Yozgat'ta yabancı uyruklu gelin kocasına şok yaşattı!

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Belencumafakılı köyünde akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı.

Olay, Sorgun’a bağlı Belencumafakılı köyünde meydana geldi. Olayda, 22 yaşındaki F.Y. Kayseri’den getirdiği Suriye uyruklu 25 yaşındaki M.H isimli şahıs ile evlendi. Düğün gününden bir hafta sonra Belencumafakalı köyüne gelen araca binen M.H. isimli şahsın köyden ayrıldığı öğrenildi.

22 yaşındaki F.Y. Kayseri'den getirdiği Suriye uyruklu 25 yaşındaki M.H isimli şahıs ile dünyaevine girdi.

Düğün gününden bir hafta sonra Belencumafakalı köyüne gelen araca binen M.H. isimli şahsın köyden ayrıldığı öğrenildi.

Gelin düğün takıları çaldı

Gelin M.H. giderken yanında düğün günü takılan 2 adet küpe, 1 adet zincir üzerinde çeyrek altın takılı çerçeveli kolye,1 adet kol saati, 2 adet altın yüzük, 2 adet cep telefonu ve toplam bin 105 TL nakit para alarak kayıplara karıştı.

Dolandırıcı yakalandı

Durumu fark eden F.Y. jandarma ekiplerine haber verdi.

Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Jandarmanın takibi sonucu M.Y. isimli şahıs Boğazlıyan ilçesinde yakalandı.

Şüpheli tutuklandı

İHA'nın haberine göre, Jandarmadaki sorgusunun ardından M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yozgat Cezaevine gönderildi.

Bursa'da kaçak akaryakıt operasyonu: Piyasa değeri 675.500 TL ve litrelerce...
Bursa'da kaçak akaryakıt operasyonu: Piyasa değeri 675.500 TL ve litrelerce...

Yerel

Bursa'da kaçak akaryakıt operasyonu: Piyasa değeri 675.500 TL ve litrelerce...

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23