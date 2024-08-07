Damat Arif Hikmet Paşa'nın vefatı (Adliye Nazırı)

Eski Adliye Nazırı Abdurrahman Nureddin Paşa’nın oğludur. Kosova Vilayeti’ne bağlı Prizren kasabasında dünyaya gelmiştir. Ekim 1912 ile Ocak 1913, Ocak-Şubat 1919 ve Ekim 1920 ile Ağustos 1921 tarihleri arasında üç kez Adliye Nazırlığı yapmıştır. Ekim 1912 ile Ocak 1913 arası Adliye Nazırlığına ilaveten Şûrâ-yı Devlet reisliği de yapmıştır. 10 Aralık 1918’de Meclis-i Âyan üyeliğine atanmıştır.



3 Mart 1924’te Hilafet kaldırılıp da Osmanlı Hanedanı ve yakınları yurt dışına gönderilince Arif Hikmet Paşa da Padişah damadı olduğu için yurt dışına sürülmüştür. Şam ve Beyrut’ta yaşamını sürdürmüştür.







Ârif Hikmet Paşa’nın, son zamanlarında şeker hastalığı sebebiyle gözleri görmez olmuştu. 18 sene süren sürgün hayatından sonra, 23 Nisan 1942’de Beyrut’ta 70 yaşında vefat etti. Trenle Şam’a götürülüp, mahallî hükûmetin tertiplediği muazzam bir cenaze alayı ile Sultan Selim Kabristanı’na defnedildi.



Namuslu, terbiyeli, mürüvvet sahibi, dürüst ve soylu bir zât idi. Her şeyi inceden inceye tedkik ve tefekkür eden bir mizacı vardı.