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Damarlarda plak oluşumu nasıl engellenir? Damar plakları kimlerden en çok görülür?

Plak oluşumu nasıl engellenir? Hepimiz daha sağlıklı olmak istiyoruz bunun için yemediğimiz yiyecek, yapmadığımız spor kalmıyor. Damar plakları hayati bir bariyer oluşturmakta. Damarlarda plak oluşumu, boyun damarlarında plak oluşumu, beyin damarlarında plak oluşumu, beyne giden damarlarda plak oluşumu neden olur? Damar plakları nedir, nasıl oluşur, nasıl teşhis edilir? Damar plaklarının tedavisi mümkün müdür? soruları vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulmakta. Peki damar plakları kimlerden en çok görülür?

24 Ekim 2019 Perşembe 12:41
Damarlarda plak oluşumu nasıl engellenir? Damar plakları kimlerden en çok görülür?

Hepimiz daha sağlıklı olmak istiyoruz bunun için yemediğimiz yiyecek, yapmadığımız spor kalmıyor. Damar plakları hayati bir bariyer oluşturmakta. Damarlarda plak oluşumu, boyun damarlarında plak oluşumu, beyin damarlarında plak oluşumu, beyne giden damarlarda plak oluşumu neden olur? Damar plakları nedir, nasıl oluşur, nasıl teşhis edilir? Damar plaklarının tedavisi mümkün müdür? soruları vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulmakta. Peki damar plakları kimlerden en çok görülür?

Yaşlanan her doku yorgun olur. Yaşa bağlı, zamana bağlı olarak yorgunluktan en çok da damarlar nasibini alıyor. Hayat tarzını değiştirilmesiyle de damar plaklarını kontrol altında tutulmakta. Damarlarda plak oluşumu yani pıhtı birikimleri, yaşlılığın en önemli problemi. Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu, damar plaklarına ilişkin şunları kaleme aldı: “Plak oluşumu demek kalp krizi, felç demek. Plak demek sertleşme sorunu demek. Bellek, görme ve işitme kaybı demek.

Kısacası plaksız bir yaşlılık daha çok sağlık, zindelik ile eş anlamlı.

Yani damarlarda plak oluşumu en önemli sağlık risklerimizden biri.

“Plak oluşturma riski daha yüksek” olanların en başında da bazı sağlık problemleri ve bunlara çözüm üretemeyenler var. Peki kim mi onlar? Buyurun...

Şeker hastaları

İnsülin direnci olanlar

Kan-yağ dengesizliği yaşayanlar

Hipertansiyonlular

Sigara içenler

Fazla kilolular

Ağır stres yükü olanlar”

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 12:41
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  7. damar plaklarını eriten
  8. kalsifik plak ne demek
  9. kalp damarları nasıl temizlenir
  10. Damarlarda plak oluşumu
  11. boyun damarlarında plak oluşumu
  12. beyin damarlarında plak oluşumu
  13. beyne giden damarlarda plak oluşumu neden olur?
  14. Damar plakları nedir
  15. damar plak nasıl oluşur
  16. damar plak nasıl tedavi edilir
  17. Plak oluşumu nasıl engellenir?

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  • ahmetahmet19 sa önce
    bu yazılanların hiç biri yok fakat geneden damarlarım tıkandı,stent takıldı !!!

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