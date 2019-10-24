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Damar sertleşmesi neden olur?

Damar sertliği (Ateroskleroz), arter duvarı çevresinde plak birikmesi nedeniyle arterlerin daraldığı ve sertleştiği durumun meydana gelmesi olayıdır. Damar sertliğine dair merak ettiklerinizi haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. Damar sertliği nedir? Damar sertliği neden olur? Damar sertliği teşhisi ansıl konur? İşte detaylar..

24 Ekim 2019 Perşembe 18:43
Damar sertleşmesi neden olur?

Damar sertliği (Ateroskleroz), arter duvarı çevresinde plak birikmesi nedeniyle arterlerin daraldığı ve sertleştiği durumun meydana gelmesi olayıdır. Damar sertliğine dair merak ettiklerinizi haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. Damar sertliği nedir? Damar sertliği neden olur? Damar sertliği teşhisi ansıl konur? İşte detaylar..

Sağlıklı bireylerde damarlar, esnek bir yapıya sahiptir ve bu yapısı sayesinde zaman zaman genişleme veya daralma eğilimine girer. Bu sayede kanın akış hızı gibi pek çok faktör kontrol altında tutulabilir. Hastalık, genel olarak kendine özgü bir belirtiye sahip olmayıp, neden olduğu diğer önemli sağlık sorunları ile kendisini belli eder. Görülen belirtiler damar sertliğinin oluştuğu bölgeye göre farklılık gösterir. 

Damar sertliğinin olası nedenleri nelerdir?

  • Erkek cinsiyet
  • Kadınlarda menopoz sonrası dönemde östrojen hormonunun koruyucu etkisinin azalması
  • Kanda total kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserit seviyelerinin yüksek, iyi kolesterol olarak bilinen HDL kolesterol düzeylerinin düşük olması (dislipidemi)
  • Sigara tüketimi
  • Yüksek tansiyon
  • Şeker hastalığı ve obezite
  • Yetersiz fiziksel aktivite
  • Sağlıksız beslenme
  • Stresli yaşam

Damar sertliği teşhisi nasıl konur?

  • Anjiyografi
  • Doppler ultrasonu
  • Efor testi
  • Sintigrafi
  • Bilgisayarlı tomografi

Belirli hastalıklar yüzünden damar duvarlarında kolesterol birikmesi ve bağ dokusu oluşumunun artması sebebiyle sertleşme ve esneklik kaybı ortaya çıkar. Damarların sertleşen bu kısımlarından iç kısımlara doğru oluşan aterom plakları, zamanla damarın tıkanmasına ve kan akışının engellenmesine neden olarak ölümle sonuçlanabilen ciddi sorunlara zemin hazırlar.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 19:03
  1. Damar sertleşmesi neden olur?
  2. Damar sertliğinin olası nedenleri nelerdir?
  3. Damar sertliği teşhisi nasıl konur?
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  10. bacak damar tıkanıklığı egzersizleri
  11. bacakta damar tıkanıklığı bacak kesilmesi
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  13. damar açıcı ilaçlar listesi
  14. en iyi damar açıcı bitki
  15. boyunda damar sertliği neden olur
  16. kolda damar sertleşmesi
  17. damar sertliği nedir
  18. damar sertliği neden olur
  19. damar sertliği nedenleri nelerdir
  20. damar sertliği nedenleri ve belirtileri

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