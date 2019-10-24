Damar sertleşmesi neden olur?
Damar sertliği (Ateroskleroz), arter duvarı çevresinde plak birikmesi nedeniyle arterlerin daraldığı ve sertleştiği durumun meydana gelmesi olayıdır. Damar sertliğine dair merak ettiklerinizi haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. Damar sertliği nedir? Damar sertliği neden olur? Damar sertliği teşhisi ansıl konur? İşte detaylar..24 Ekim 2019 Perşembe 18:43
Damar sertliği (Ateroskleroz), arter duvarı çevresinde plak birikmesi nedeniyle arterlerin daraldığı ve sertleştiği durumun meydana gelmesi olayıdır. Damar sertliğine dair merak ettiklerinizi haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. Damar sertliği nedir? Damar sertliği neden olur? Damar sertliği teşhisi ansıl konur? İşte detaylar..
Sağlıklı bireylerde damarlar, esnek bir yapıya sahiptir ve bu yapısı sayesinde zaman zaman genişleme veya daralma eğilimine girer. Bu sayede kanın akış hızı gibi pek çok faktör kontrol altında tutulabilir. Hastalık, genel olarak kendine özgü bir belirtiye sahip olmayıp, neden olduğu diğer önemli sağlık sorunları ile kendisini belli eder. Görülen belirtiler damar sertliğinin oluştuğu bölgeye göre farklılık gösterir.
Damar sertliğinin olası nedenleri nelerdir?
- Erkek cinsiyet
- Kadınlarda menopoz sonrası dönemde östrojen hormonunun koruyucu etkisinin azalması
- Kanda total kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserit seviyelerinin yüksek, iyi kolesterol olarak bilinen HDL kolesterol düzeylerinin düşük olması (dislipidemi)
- Sigara tüketimi
- Yüksek tansiyon
- Şeker hastalığı ve obezite
- Yetersiz fiziksel aktivite
- Sağlıksız beslenme
- Stresli yaşam
Damar sertliği teşhisi nasıl konur?
- Anjiyografi
- Doppler ultrasonu
- Efor testi
- Sintigrafi
- Bilgisayarlı tomografi
Belirli hastalıklar yüzünden damar duvarlarında kolesterol birikmesi ve bağ dokusu oluşumunun artması sebebiyle sertleşme ve esneklik kaybı ortaya çıkar. Damarların sertleşen bu kısımlarından iç kısımlara doğru oluşan aterom plakları, zamanla damarın tıkanmasına ve kan akışının engellenmesine neden olarak ölümle sonuçlanabilen ciddi sorunlara zemin hazırlar.
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