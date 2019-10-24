Damar sertleşmesi neden olur?

Damar sertliği (Ateroskleroz), arter duvarı çevresinde plak birikmesi nedeniyle arterlerin daraldığı ve sertleştiği durumun meydana gelmesi olayıdır. Damar sertliğine dair merak ettiklerinizi haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. Damar sertliği nedir? Damar sertliği neden olur? Damar sertliği teşhisi ansıl konur? İşte detaylar..

Sağlıklı bireylerde damarlar, esnek bir yapıya sahiptir ve bu yapısı sayesinde zaman zaman genişleme veya daralma eğilimine girer. Bu sayede kanın akış hızı gibi pek çok faktör kontrol altında tutulabilir. Hastalık, genel olarak kendine özgü bir belirtiye sahip olmayıp, neden olduğu diğer önemli sağlık sorunları ile kendisini belli eder. Görülen belirtiler damar sertliğinin oluştuğu bölgeye göre farklılık gösterir.

Damar sertliğinin olası nedenleri nelerdir?

Erkek cinsiyet

Kadınlarda menopoz sonrası dönemde östrojen hormonunun koruyucu etkisinin azalması

Kanda total kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserit seviyelerinin yüksek, iyi kolesterol olarak bilinen HDL kolesterol düzeylerinin düşük olması (dislipidemi)

Sigara tüketimi

Yüksek tansiyon

Şeker hastalığı ve obezite

Yetersiz fiziksel aktivite

Sağlıksız beslenme

Stresli yaşam

Damar sertliği teşhisi nasıl konur?

Anjiyografi

Doppler ultrasonu

Efor testi

Sintigrafi

Bilgisayarlı tomografi

Belirli hastalıklar yüzünden damar duvarlarında kolesterol birikmesi ve bağ dokusu oluşumunun artması sebebiyle sertleşme ve esneklik kaybı ortaya çıkar. Damarların sertleşen bu kısımlarından iç kısımlara doğru oluşan aterom plakları, zamanla damarın tıkanmasına ve kan akışının engellenmesine neden olarak ölümle sonuçlanabilen ciddi sorunlara zemin hazırlar.