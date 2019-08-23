Damadın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında Muğla'da balayından dönmek için durakta minibüs bekleyen damadın hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

MUĞLA (AA) - Muğla'da balayından dönüş için durakta minibüs bekleyen damadın yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Durmuş Yüksek yönetimindeki 48 L 6432 plakalı otomobilin dün Muğla-Fethiye kara yolu Çıtlık mevkisinde yolcu almak için yol kenarında duran Zekai Karakaş idaresindeki 48 BB 2053 plakalı yolcu minibüsüne çarpma anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolcu almak için durağa yanaşan minibüse otomobilin arkadan çarpması ve durakta bekleyen yolcuların yaralanması yer alıyor. Kazada 17 Ağustos'ta evlendiği ve balayından dönmek için durakta minibüs beklediği öğrenilen Mustafa Kabaca hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.