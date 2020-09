Dalış turizminin adresi: Kaş

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasındaki Antalya'da, su altında önemli bir flora ve fauna zenginliğine sahip Kaş ilçesi, her yıl on binlerce yerli ve yabancı dalış tutkununu ağırlıyor - En gözde dalış merkezlerinden biri haline gelen Kaş, yaklaşık 40 dalış noktasında 2. Dünya Savaşı'nda batan İtalyan savaş uçağı, 3 bin yıllık Uluburun Batığı'nın replikası, D-47 kargo uçağı, batırılan 45 tonluk 'emekli tank', antik batıklar ve yüzlerce obje ile turistlerin ilgisini çekiyor - Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı: - "Kaş'ta dalış turizmi noktasında turist sayısı her geçen yıl artıyor. Bu yıl ülkemizde ve dünyada etkili olan Kovid-19 salgınına rağmen dalış yapan insan sayısında azalma yaşanmadı"