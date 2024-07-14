Dakikalarca yaptıklarına şaşıracaksınız! Köpeğe bunu yapan alkol belası insana ne yapmaz
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir köpek, çöpü karıştırırken bulduğu dökülen alkolü içince alışılmadık bir şekilde davranmaya başladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, alkol alan köpek dakikalarca kuyruğunu ısırmaya çalıştı. Bu durum çevredeki vatandaşlar arasında şaşkınlığa yol açtı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çöpü karıştırıp dökülen alkolü içen köpek, dakikalarca kuyruğunu ısırmaya çalıştı.
Bağcılar Mahallesi Kamışlı Bulvarı'nda bir köpek, gece yarısı çöpü karıştırdı. Köpek, çöpten çıkanları karıştırırken dökülen alkolü yaladı. Daha sonra köpeğin, uzun süre havlayarak kuyruğunu ısırmaya çalıştığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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