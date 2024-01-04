Daire fiyatlarını bunlar yükseltti! Gayrimenkul yine kazandıracak

Sıkı para politikasına geçiş ve faiz oranlarındaki artışa rağmen gayrimenkul sektörü 2023 yılında da büyümesini sürdürdü. Yılı yüzde 6’lık bir büyüme oranıyla kapatan sektörü özellikle deprem bölgesi inşaat ile altyapı faaliyetlerinin artması ve kentsel dönüşümün verilen devlet destekleriyle hız kazanması olumlu yönde etkiledi.

Uzun vadede yine kazançlı

Konut alımının kredi kısıtlarından dolayı zorlaştığını söyleyen değerlendiren The Best Invest CEO’su Dara Altunyay, “Uzun vadede gayrimenkule olan yatırımın artacağını düşünüyorum. Zira gayrimenkulün döviz ve altına nazaran 1.2 oranla yıllık artışı dünya standardıdır. Doğru yönetilen pasif gelirin de 0,10 yıllık katkısı göz önüne tutulduğunda, gayrimenkulün hala dünya üzerindeki en güvenilir ve kazançlı yatırım enstrümanlarından olduğu açıkça görülüyor” dedi.

Ege ve Akdeniz kıyılarında net artışlar oldu

Geçtiğimiz sene Türkiye’de alıcı portfolyosunun geniş olacağı bölgelerin yani yabancı alıcının da oyunun içinde olduğu il ve ilçeler öne çıktığını belirten Altunyay sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun alt kırılımı olarak şehir merkezlerine yakınlık, toplu taşımaya yakınlık gibi faktörler de bundan etkili oldu. Örneğin İstanbul’da Kadıköy ve Beşiktaş gibi önde algılanan ilçelere nazaran yabancı alıcıların tercih ettiği Başakşehir, Maltepe, Kartal, Bahçeşehir gibi ilçeler diğer ilçelere göre 1,5 misli değer artışı yaşadı.

Bu mantık üzerine geliştirilen senaryoda Türkiye için Çanakkale, Ege kıyıları ve Akdeniz kıyılarında daha net artışlar gözlendi. Bu unsura ilaveten sanayii ve eğitim de gayrimenkul yatırımında takip edilmesi gereken kriterlerin başında geldi. Örneğin Eskişehir ve Kocaeli gibi birçok öğrencinin hareketliliği, nispeten küçük metrekareli dairelerin değer artışını rakiplerinin önünde tuttu.”