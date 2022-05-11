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Yaşam Daimi hava hudut kapısı ne demek? Hava hudut kapısı ne oluyor?
Yaşam

Daimi hava hudut kapısı ne demek? Hava hudut kapısı ne oluyor?

Açılışı için geri sayıma geçilen Rize-Artvin Havalimanı uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi "Daimi hava hudut kapısı ne?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 09:59:00 -
Daimi hava hudut kapısı ne demek? Hava hudut kapısı ne oluyor?

14 Mayıs'ta açılması planlanan Rize-Artvin Havalimanına ilişkin bir karar alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 14 Mayıs'ta açılması planlanan Rize-Artvin Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar verildi.

Daimi hava hudut kapısı ne demek? Hava hudut kapısı ne oluyor?

Hava hudut kapıları, ülkeye giriş çıkış yapacak olan vatandaşlar ile yabancıların yolcu giriş ve çıkışını yapabileceği noktalar olarak açıklanır.

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