Daha önce ne gördük ne duyduk! Bakan Dönmez ne olduğunu açıkladı

Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi için geri sayım başladı. Tesisin bugün Balıkesir'in Bandırma ilçesinde açılışı yapılacak. Peki ülke ekonomisine katkısı ne olacak? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN TÜRK canlı yayınında Serdar Er'in sorularını yanıtladı.

Bakan Dönmez, tesisin ülke ekonomisine katkısından bahsederken şu açıklamalarda bulundu:

Özellikle son yıllarda yerli milli sanayimiz her gün neredeyse yeni bir ürün ve hizmeti, milletimizin hizmetine sunuyor. Savunma sanayi de bunun başında geliyor. Savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu hafif ama bir o kadar da mukavemeti yüksek ürünlere ihtiyacı var. Bor karbür de bor madeninden elde edilen çelik kadar dayanıklı ama onun 4’te biri kadar hafif bir malzeme. Bu başta savunma sanayi olmak üzere havacılık, metal işleme, nükleer, elektronik sektöründe ve diğer endüstriyel uygulamalarda oldukça yoğun kullanılan bir malzemeden bahsediyoruz. Bugün teknolojinin geldiği seviyeyi belirleyen konu aslında kullanılan malzemelerle ilgili.

BOR CEVHERİ NASIL DEĞER KAZANIYOR?

Bakan Dönmez bor cevherinin nasıl değer kazandığını ise hangi işlemlerin uygulandığını gösteren piramit ile anlattı.

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Dönmez piramitin en alt katmanını göstererek, "Şu anda elimde bulundurmuş olduğum piramit şunu gösteriyor. En alttaki cevherin öğütülmüş hali, yani maden olarak tanımladığımız cevheri biz bu şekilde çıkartıyoruz. Bunu çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlere tabii tutmak suretiyle borik asit haline getiriyoruz." dedi.

Dönmez, ilk aşamadaki cevherin tonunun 100-120 dolar olduğunu, 2’inci kademede ise 1000-1200 dolara kadar ulaştığını söyledi ve ekledi:

"Neredeyse 10 kat artırmış oluyoruz. Buna biraz daha ARGE ve teknoloji transferi ile değer kattığımızda bor karbür oluyor. Bor karbürün tonu ise 35 bin dolar ila 45 bin dolar arasında değişiyor. Piramitin tepesinde ise nano bor var. Özellikle nükleer sanayide yoğun kullanılıyor. O zaman bunun tonu 1 milyon doları aşabiliyor. Akıl terimizi akıttıkça ürünün değerinin ne kadar arttığını görmüş oluyoruz."

KARADENİZ GAZI NE ZAMAN HANELERE VERİLECEK?

"Daha önce martın sonu ilan etmiştik. Deprem bölgesinden gelen çalışanlarımız vardı. Doğal olarak çalışanlarımız izin isteyip aileleri ve yakınları ile ilgilenmek için memleketlerine gittiler.

Şimdi işlere tekrardan başladık. Nisan sonu gibi inşallah gazı çıkartıp karada yakacağız."