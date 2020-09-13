Daha önce ertelenmişti! İYİ Parti kongresi açık alanda olacak

Ağustos sonu itibarıyla ilçe ve il kongrelerini tamamlayan İYİ Parti'nin 2’nci Olağan Kurultayı, “Millet bizi çağırıyor” ana sloganıyla 20 Eylül’de Altınpark’ta gerçekleştirilecek. Kovid-19 nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilecek kurultayda, Genel Başkanlık ile 50 kişilik Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu belirlenecek. Hijyen tedbirlerinin üst seviyede uygulanacağı kurultayda yığılmaları önlemek amacıyla oy verme işlemleri sırasında ise 40’ın üzerinde sandık ve 150 kabin kurulacak. Genel Başkan Meral Akşener’in şu an itibarıyla tek aday olduğu kurultayda, GİK ve MDK üyelerinin belirlenmesinde “çarşaf liste” yönteminin uygulanması bekleniyor.