  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Daha önce ertelenmişti! İYİ Parti kongresi açık alanda olacak
Siyaset

Daha önce ertelenmişti! İYİ Parti kongresi açık alanda olacak

İYİ Parti Kurultayı koronavirüs önlemleri nedeniyle açık alanda ve seyircisiz yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 12:48:00 -
Daha önce ertelenmişti! İYİ Parti kongresi açık alanda olacak

Ağustos sonu itibarıyla ilçe ve il kongrelerini tamamlayan İYİ Parti'nin 2’nci Olağan Kurultayı, “Millet bizi çağırıyor” ana sloganıyla 20 Eylül’de Altınpark’ta gerçekleştirilecek. Kovid-19 nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilecek kurultayda, Genel Başkanlık ile 50 kişilik Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu belirlenecek. Hijyen tedbirlerinin üst seviyede uygulanacağı kurultayda yığılmaları önlemek amacıyla oy verme işlemleri sırasında ise 40’ın üzerinde sandık ve 150 kabin kurulacak. Genel Başkan Meral Akşener’in şu an itibarıyla tek aday olduğu kurultayda, GİK ve MDK üyelerinin belirlenmesinde “çarşaf liste” yönteminin uygulanması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'cü teröristler ne planlıyor? Bu gece bir şeyler olacağını ima ettiler
Gündem

FETÖ'cü teröristler ne planlıyor? Bu gece bir şeyler olacağını ima ettiler

FETÖ teröristleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) köpekleri Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 'Bu gece bir şeyler' ola..
Macron'a kötü haber
Dünya

Macron'a kötü haber

Türkiye'yi hedef alan açıklamaları ile büyük tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kabusu Sarı Yelekliler, dört ayın ardından ..
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 10 gün içinde…
Gündem

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 10 gün içinde…

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının otomobil piyasasına yaptığı olumsuz etki nedeniyle ikinci el otomobil fiyatlarına büyük yüks..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı