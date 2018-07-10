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Daha ne kadar müsaade edilecek?

15 Temmuz darbesi için “Koca bir oyun ve buna inanan bir yığın koyun” diyerek aziz şehitlerimize ve millete hakaretler savuran Beylikdüzü İhlas İlkokulu öğretmeni Nihat Çetin’in öğretmenlik görevine halen devam ettiği belirlendi.

10 Temmuz 2018 Salı 12:44
Daha ne kadar müsaade edilecek?

MUSTAFA DURMAZ / İSTANBUL

FETÖ’nün darbe girişiminin başarılı olmaması için hayatını feda eden, hayatı pahasına çarpışan kahramanlara “koyun” benzetmesinde bulunan Çetin’in minik yavrularımızı zehirlemesine daha ne kadar müsaade edileceği merak konusu oldu. Skandal paylaşımını gelen tepkiler üzerine silen ve hesabını alelacele kapatan Nihat Çetin hakkında 547 gün önce soruşturma başlatan Beylikdüzü Kaymakamlığı ise, sorularımızı cevapsız bıraktı.

AKİT NE YAZMIŞTI?

Gazetemiz Akit, 20 Aralık 2016 günü “Bu nasıl öğretmen?” başlıklı haberiyle devlet bünyesinde eğitim veren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Beylikdüzü İhlas İlkokulu’nda öğretmen olarak çalışan Nihat Çetin skandal paylaşımlarını gözler önüne sermişti. Çetin’in 15 Temmuz'da TSK bünyesinde yuvalanan cuntacılar tarafından gerçekleştirilen ve halk tarafından bastırılan darbe girişimine nasıl kin kustuğu deşifre edilmişti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 12:44
  1. ögretmen
  2. FETÖ
  3. Darbe

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