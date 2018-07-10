Daha ne kadar müsaade edilecek?

MUSTAFA DURMAZ / İSTANBUL

FETÖ’nün darbe girişiminin başarılı olmaması için hayatını feda eden, hayatı pahasına çarpışan kahramanlara “koyun” benzetmesinde bulunan Çetin’in minik yavrularımızı zehirlemesine daha ne kadar müsaade edileceği merak konusu oldu. Skandal paylaşımını gelen tepkiler üzerine silen ve hesabını alelacele kapatan Nihat Çetin hakkında 547 gün önce soruşturma başlatan Beylikdüzü Kaymakamlığı ise, sorularımızı cevapsız bıraktı.

AKİT NE YAZMIŞTI?

Gazetemiz Akit, 20 Aralık 2016 günü “Bu nasıl öğretmen?” başlıklı haberiyle devlet bünyesinde eğitim veren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Beylikdüzü İhlas İlkokulu’nda öğretmen olarak çalışan Nihat Çetin skandal paylaşımlarını gözler önüne sermişti. Çetin’in 15 Temmuz'da TSK bünyesinde yuvalanan cuntacılar tarafından gerçekleştirilen ve halk tarafından bastırılan darbe girişimine nasıl kin kustuğu deşifre edilmişti.