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Medya Daha kendisine gelememişti ki, Ahmet Hakan'dan Zülfü Livaneli'ye bir kapak daha! Adam apışıp kalacak
Medya

Daha kendisine gelememişti ki, Ahmet Hakan'dan Zülfü Livaneli'ye bir kapak daha! Adam apışıp kalacak

Yeniakit Publisher
2024-09-18 16:25:00 - 2024-09-18 11:30:44
Daha kendisine gelememişti ki, Ahmet Hakan'dan Zülfü Livaneli'ye bir kapak daha! Adam apışıp kalacak

Ahmet Hakan, Fransa'daki toplu tecavüz skandalını ele alarak Zülfü Livaneli'ye ayar verdi. Hakan, Livaneli'nin Türkiye'deki benzer olaylar hakkında yaptığı yorumlara karşılık, Fransa'daki skandalın da aynı şekilde analiz edilmesi gerektiğini söyledi. Hakan, Livaneli'nin Fransa'daki "feodal yapı" ve "kadına yönelik şiddet" hakkında da konuşması gerektiğini ifade etti. Batı'nın ikiyüzlülüğünü eleştiren ve çifte standartlara dikkat çeken Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısının ilgili bölümünde özetle şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, Fransa'daki toplu tecavüz skandalını ele alarak Zülfü Livaneli'ye ayar verdi. Hakan, Livaneli'nin Türkiye'deki benzer olaylar hakkında yaptığı yorumlara karşılık, Fransa'daki skandalın da aynı şekilde analiz edilmesi gerektiğini söyledi. Hakan, Livaneli'nin Fransa'daki "feodal yapı" ve "kadına yönelik şiddet" hakkında da konuşması gerektiğini ifade etti. Batı'nın ikiyüzlülüğünü eleştiren ve çifte standartlara dikkat çeken Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısının ilgili bölümünde özetle şunları kaydetti: 

"Şu sıralar Fransa, korkunç bir toplu tecavüz vakasını konuşuyor. Ülkede yer yerinden oynuyor.

Olay şu:

*

Güney Fransa’da 6 bin nüfuslu küçük bir kasaba. Fransa’nın Tavşantepe’si gibi bir yer yani.

Burada adamın teki, 71 yaşındaki eşini uyuşturucuyla uyutuyor.

Sonra da kasabanın erkeklerinden eşine tecavüz etmelerini istiyor.

10 yıl boyunca yapıyor bu iğrenç eylemi adam.

Kasabadan en az 82 erkeğin bu tecavüz işine karıştığı saptanıyor.

(...) Keşke büyük filozofumuz Zülfü Livaneli, bu olayı da yorumlasa.

“Tecavüze uğrayan kadın, Fransa dışında bir yerde yaşasaydı başına bunlar gelir miydi?” türü şeyler söylese. Tarikat / aşiret / feodalite bağlamında bu olayı analiz etse. “Fransız Devrimi’nden nasibini almayan Fransız kasabası” falan diye manşetlik laflar etse.

*

Hadi Zülfü Bey.

Narin konusunda olduğu gibi bir zahmet şu konuda da zihinlerimizi açın."

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