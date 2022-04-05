Daha kaç bebek ölüme terk edilecek? Zina artık suç olmalı!

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3 aylık Nisa bebek İstanbul Pendik'te boş bir arazide terk edilmiş halde bulundu.

Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütannelik yapması ile Türkiye'nin gündemine oturan Nisa bebek, bugün hayatını kaybetti.

Ailesinden gizli doğum yaptı

Nisa bebeği terk eden annesi Ebru S. gözaltına alındı. Vicdansız anne ifadesinde, zina suçu işlediğini itiraf etti. Ebru S., Nisa bebekten ailesinin haberinin olmadığını belirtti.

"Benim hamile kaldığımdan ailemin haberi yoktur." diyen Ebru S., "Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur, tamamen zorda kaldığım için bıraktım." ifadelerini kullandı.

'Git çocuğu aldır' dedi

Eşi ile ayrıldığını belirten Ebru S., Nisa bebeğe erkek arkadaşı ile yaptığı zina sonucu hamile kaldığını anlatırken, erkek arkadaşının çocuğu aldırması için kendisine baskıda bulunduğunu belirtti.

Sosyal medya üzerinden tanıştığım M.Ç. ile görüşüyordum. Arayış içerisinde birkaç kez kendisi ile ilişkiye girdim. Yaklaşık 1 ay iki haftalıkken hamile olduğumu öğrendim. Bana, "git çocuğu aldır" dedi. Elime de bir tane kurşun sıkıştırdı. Bana "buna bakıp beni hatırlarsın" dedi. Sonrasında numarasını değiştirdi. Kendisine ulaşamadım.

Yakın geçmişte, Nisa bebek gibi birçok bebek, zina sonucu hamile kalan anneleri tarafından vicdansızca ölüme terk edilmişti.

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