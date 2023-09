Daha iyi bir hayat ve savunma için Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bunları tavsiye etti! 10 altın kural

Osman Müftüoğlu'na sorulan sorulara cevap verdi. İşte o soru ve cevaplar...

Soru şu: Hedefimiz “ölümü engellemek mi, yaşamayı öğrenmek mi” olmalı? Daha ilk cümlemde şu net ve açık fikrimi sizinle paylaşmak isterim: Ölümü engellemek gibi safsata ya da palavralarla uğraşmayı bir kenara bırakın ve hemen bugün hatta bu yazıyı okur okumaz daha iyi yaşamayı öğrenmeye bakın. Çünkü hayatımız bir şekilde zorla değilse bile ufak ufak elimizden kayıp gidiyor. Daha doğrusu biz farkına bile varmadan birileri onu bizden sinsice çalıyor. O nedenle bize yeni bir hayat ve yeni bir hayat planı lazım. O hayatı planlarken de işe yaşamayı öğrenmekle yani yaşam tarzı seçimlerimizi değiştirmekle başlamalıyız.

Çok değil son 3-5 yılda hayat her birimizin üzerinden adeta silindir gibi geçti, geçmeye de devam ediyor. Bu nedenle büyük küçük, zengin fakir, eğitimli eğitimsiz hepimizin şapkasını önüne koyup yeni bir hayat planı yapması gerekiyor. Peki, o planda neler olmalı? Yeni hayat yani bundan sonrası nasıl adımlanmalı?

VARAN 1 ZİHNİMİZİ DEĞİŞTİRELİM

Yeni bir hayata adım atarken daha çok eğlenip daha az üzülmeye, daha çok affedip daha az küsmeye, daha seyrek öfkelenip her fırsatta sakinleşmeye odaklanalım. En az bedenimiz kadar akıl ve zihnimizi de beslemeyi unutmayalım. Sevginin, empatinin, olumlamanın, yardımlaşmanın ve bağışlamanın en az o avuç avuç yuttuğumuz vitamin, mineral ve antioksidanlar kadar faydalı ve mühim “RUHSAL GIDALAR” olduğunu asla unutmayalım.

VARAN 2 DURMAYALIM

Yeni hayat planımızı sahaya sürerken “AKTİVİTE-EGZERSİZ” ikilisine de zaman ayıralım. Günde sadece 5 bin tempolu adımın bile paslanmaya dur diyecek en güçlü/pahalı antioksidanlar, en etkili iltihap önleyici anti inflamatuar besinler kadar faydalı olabileceklerini daima hatırlayalım. Ve yeni hayat defterimize “DURMAK YOK YOLA DEVAM” mottosunu da eklemeyi unutmayalım.

VARAN 3 AZ VE ÖZ YİYELİM

Beslenmek, besin değeri yüksek doğal ve faydalı şeyler yiyip içmek hepimizin çok iyi bildiği ama nedense bir türlü ve kolayca hayata geçiremediği iyi hayat ayrıntılarından biri. Çoğumuzun “BESLENME”yi “BESİLENME” ile karıştırdığı da net ve açık bir gerçek. Yeni hayat planımızı yaparken daha az, daha düşük kalorili ama besin değeri daha yüksek doğal ve işlenmemiş besinlere öncelik verelim. Özellikle yaşımız ilerledikçe akşamları daha az ve daha erken yiyelim. Ve mümkünse 2 öğün beslenme/aralıklı oruç denemelerine girelim. 40’lı yaşlar sonrasında hayvansal değil, bitki bazlı beslenmeye yönelelim. Sebze ve bakliyata ağırlık verelim. Çekirdekler ve yağlı tohumlardan, probiyotik zengini gıdalardan daha sık ve bol istifade edelim. 50’li yaşlardan sonra sağlıklı ve uzun bir ömrün daha az ve öz yiyip içmekten geçtiğini iyi bilelim.

VARAN 4 İYİ UYUYALIM

Uykusuzluk sorunu neredeyse bir numaralı sağlık problemi haline gelme yolunda. En az her 2 yetişkinden biri ya uykusunu kaybetmiş ya da bölük pörçük ve kalitesiz uyku nedeniyle yorgun düşmüş durumda. Oysa uyku beynin dinlenmesi, temizlenmesi, arınması, güçlenmesi ve tazelenmesi için vazgeçilmez bir iyi hayat ayrıntısı. Unutmayalım ki uykunun iyileştirici ve hastalık önleyici gücünden yeterince istifade edemezsek iyi bir hayat da yaşayamayız.

VARAN 5 SOSYALLEŞELİM

Eğer güçlü ve güvenilir bir sosyal çevremiz yoksa ailemizden, akrabalarımızdan, eski okul arkadaşları, iş ve mahalle komşularımızdan kopuk bir hayat sürüyorsak daha sık ve kolay hastalanacağımız kesindir. YALNIZLIK yeni bin yılın en önemli ve en sinsi sağlık tehditlerinden biridir ve en az uykusuzluk, tembellik, kötü beslenme ve stres kadar mühim bir “ÖMÜR TÖRPÜSÜ” haline gelmiştir. Bana göre, “toplumsal çoğalma” ve her yeni güne mutlaka ama mutlaka yeni bir “gaye” ve yeni bir “hedef” ile başlama en etkili anti aging hapları kadar önemli ve değerlidir.

VARAN 6 DERİNLEŞELİM

İnanç dünyamızı zenginleştirmemiz ve manevi gücümüze her gün yeni ve farklı bir güç eklememiz de önemli bir iyi hayat ayrıntısıdır. “Dua”nın, “şükür”ün, “minnet duygusu”nun iyileştirici gücünden istifade edebilmek “cüzdan zengini” değil “VİCDAN ZENGİNİ” biri olmayı hedeflemek özellikle 50’li yaşlardan sonra “RUHSAL YELKENLİ”mizi daha güvenli “HUZUR LİMANLARINA” demirleyebilmek yeni hayat planımızın önemli bir ayrıntısı olmalıdır.

VARAN 7 İŞİMİZ OLSUN

Yaşımız ne olursa olsun her gün mutlaka ama mutlaka yapacak bir işimiz olmalıdır. “Emeklilik” sözcüğü hayat kitabımızdan bir daha girmemek üzere çıkmalıdır. Bana göre yeni hayat sadece gençlerle değil hatta onlardan da önce “TECRÜBE ZENGİNİ” orta ve ileri yaşlılar, ömrü uzun kurumsal yapılar sayesinde büyüyecek ve güzelleşecektir.

VARAN 8 O BUTONA BASMAYALIM

Stres butonuna gereğinden sık, fazla ve uzun basmaya başladık. Ve bu son yıllarda başımıza gelen en büyük belalardan biri oldu. Zira stres şekeri ve insülini tetikleyerek “GLİKASYON”u yani “ŞEKERLENME”yi, iltihabi moleküller interlökinleri çoğaltarak “İNFLAMASYONU” yani “İLTİHAPLANMAYI” da hızlandırıyor. Daha da kötüsü kontrolsüz stres bazen adeta bir “PANİK BUTONU” haline gelerek nabzı, tansiyonu ve kan şekerini arttırarak damarlarımızı mahvedebiliyor.

VARAN 9 GÜLÜMSEYELİM

Gülümsemek, her fırsatta ve ayrıntısız herkese GÜLÜMSEYEREK SELAM VERMEK alışkanlığı da önemli bir yeni hayat ayrıntımız olsun. Bazen isteyerek olmasa da hatta zoraki bile olsa da karşılaştığımız herkese her yerde ve her koşulda gülümseyelim, gülümseyerek selam verelim. “Zorla gülümseme” çabası da -ETKİNLEŞTİRİLMİŞ GÜLÜMSEME- en az keyifli gülümsemeler kadar beyinde seratonin, dopamin ve benzeri mutluluk kimyasallarını arttırıyor. Gülümseyerek selamlaşmanın sadece selamı veren değil, selamı alan kişide de mutluluk ve özgüven yarattığı iyi biliniyor.

VARAN 10 İYİLEŞELİM

"YENİ HAYAT" planımızı yaparken başkalarından önce kendimizi iyileştirmeyi, vicdanlı ve minnet duygusu gelişmiş biri olmayı hedefleyelim. Kişisel iyileşme, kendini anlama, değerlendirme ve eleştirmenin son derece önemli bir iyi hayat ayrıntısı olduğunu da bir kenara not düşelim. John C. Maxwell: "İNSAN HATALARINI KABUL EDEBİLDİĞİ ÖLÇÜDE 'BÜYÜK', O HATALARDAN DERS ÇIKARABİLDİĞİ ÖLÇÜDE 'AKILLI' VE O HATALARI DÜZELTEBİLDİĞİ ÖLÇÜDE 'GÜÇLÜ'DÜR."