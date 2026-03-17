AB yaptırım diyor ABD kıyak geçiyor

Kazakistan'da temaslarda bulunan O'Sullivan, başkent Astana'daki AB Misyon Temsilciliğinde basın toplantısı düzenledi. O'Sullivan, ülkeye 5. kez düzenlediği ziyaretin, Kazak yetkililerle düzenli temasın bir parçası olduğunu söyledi.

AB'nin Kazakistan ile finansal işbirliğinin güçlü ve yapıcı bir diyaloğa dayandığının altını çizen O'Sullivan, "Umarım bu işbirliği gelecekte de devam eder." dedi.

O’Sullivan, yaptırımla yasaklanmış ürünlerin dolaşımı konusunda Kazakistan ile iyi bir diyalog yürütüldüğünü ve özellikle silah yapımında kullanılan ürünlerin takibinde başarılı sonuçlar alındığını kaydetti. Kazak petrolünün Avrupa'ya ihracatını engelleyecek bir yaptırım olmadığını aktaran O'Sullivan, "Genel olarak, ziyaret Kazakistan ile yaptırımlar konusundaki güçlü işbirliğimizi teyit eden çok faydalı bir ziyaret olmuştur." diye konuştu.

O'Sullivan, AB ile işlem yapması kısıtlanan çok sayıda Rus bankasının diğer ülkeler üzerinden finansal ağlar kurmaya çalıştığına işaret ederek "Ancak biz dikkatli bir şekilde hareket ediyor ve dünya genelindeki bankaların yaptırımları atlama ihtimali olan faaliyetlerini titizlikle takip ediyoruz." dedi. AB Yaptırımlar Özel Temsilcisi O'Sullivan, AB'nin Rusya'ya yönelik 20'nci yaptırım paketi üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.