Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e yaylım ateşi! "Kendi vekilleri bile iddialarına itibar etmedi!"

TV100 ekranlarında konuşan Yarkadaş, Özgür Özel’in bu çıkışının CHP Grubu’nda bile karşılık bulmadığını ifşa ederek; "CHP’nin 140 milletvekilinden sadece 12’si bu iddiaları paylaştı. Kendi milletvekilleri bile bu açıklamalara inanmıyor" diyerek ana muhalefetteki güven krizini gözler önüne serdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığına ilişkin iddialar ortaya attı. Özel'in iddialarının ardından Bakan Gürlek sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Özel’in iddialarının herhangi bir delile dayanmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir 'algı operasyonu' olduğunu savundu. Bakan Gürlek ayrıca başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri başlattığını duyurdu.

'PAYLAŞMA GEREĞİ DUYMAMIŞLAR'

Gazeteci Barış Yarkadaş tv100 ekranlarında konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yarkadaş şu ifadelere yer verdi; "Yılan hikayesine dönen AKın Gürlek'in mal varlığıyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamayı ben de izledim. CHP'nin 140 milletvekili var. Özgür Özel'in bu açıklamasını sadece CHP'nin 12 milletvekili paylaşmış. Diğerleri bu iddiaları paylaşma gereği duymamış. CHP'nin 3 ayrı milletvekili ile konuştum. 3 milletvekilinin neden paylaşım yapmadığını sordum. Bu tartışmaya kamuoyu önünde girmek istemediklerini söylediler. Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı bir dönemde milyar dolarlık opersayonlar yönetirken neden böyle bir şeye girişsin? Bütün gözler kendi üzerindeyken kendi üzerine mal varlığı alacak kadar kimse saf değildir. Burada ben Özgür Özel'in manipüle edildiğini düşünüyorum. Akın Gürlek'in yakın çevresine sordum; "Bu ortaya atılan iddialar karşısında çok üzüldüğünü açıklama yapmak istediğini" öğrendim" dedi."

Gazeteci Murat Kelkitoğlu ise; "CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz aylarda yine buna benzer iddialarda bulunmuştu. Bu iddiaların hepsi Akın Gürlek tarafından yalanlanmıştı, Özgür Özel tarafından da kanıtlanamamıştı.

Gürlek'in dediği gibi elinizde kanıtınız varsa bunları gösterirsiniz. Kamuoyu da aydınlanmış olur. Eğer bu tapulara sahip bir bakansa Akın Gürlek, bunun hesabını verir. Bu ülkenin Adalet Bakanı ile ilgili bu kadar rahat ve altı dolu olmayan iddiaları ortaya atmak insanın canını acıtıyor. CHP Genel Başkanlarının bir huyu haline gelmiş" dedi.