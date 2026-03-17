  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem
Gündem

Ahmet Hakan'dan İstiklal Marşı Arapça okundu diye kuduranlara: İngilizce okunsa sesleri çıkmazdı! Hem cahiller hem İslam'a alerjileri var!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Karaman'da İmam Hatip Lisesi öğrencilerin İstiklal Marşı'nın bir kısmını Arapça okumasıyla bir bardak suda fırtına koparan Kemalist tayfanın ‘Türkçe elden gidiyor’ diye başlattığı anlamsız tartışmalara Ahmet Hakan da katıldı. Hakan, tepki gösterenlerin cahil ve ırkçı olduğunun altını çizerek bu kesimin aynı zamanda İslam’a da alerjisi olduğunu yazdı. Hakan ‘İstiklal Marşı Arapça okundu’ diye ortalığı inim inim inletenlerin bunu en küçük bir sorun haline getirme olasılığını sıfır olduğunu iddia etti.

Ahmet Hakan’ın bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Bugün Türkiye’de okumuş yazmışlar arasında şu iki şey var:

*

- BİR: Korkunç bir Osmanlıca cehaleti.

*

- İKİ: Korkunç bir Arapça nefreti.

*

Osmanlıca cehaleti şu düzeyde:

*

Osmanlıca denilenin Türkçe olduğunun farkında değiller.

Türkçe yazılabilen her cümlenin Arapça harflerle de yazılabileceğini bilmiyorlar.

ÖYLE CAHİLLER Kİ…

 Osmanlıca ile Arapçayı birbirine karıştırıyorlar.

İstiklal Marşı’nın orijinalinin Osmanlıca yazıldığının farkında bile değiller.

*

Arapça nefreti ise şu seviyesizlikte:

*

İngilizce: Kafasını gözünü kırarak konuşsalar da saygıda kusur etmezler.

Fransızca: Anlamasalar da işittiklerinde tatlı bir zevk alırlar.

İtalyanca: Bilmeseler de hayata bağlılığın göstergesi sayarlar.

Ama sıra Arapçaya gelince...

Harflerinden, yazılışından, telaffuzundan bile nefret ederler. İnsan bir dilden tiksinir mi yahu? Tiksiniyorlar resmen.

Biraz ırkçılık, çokça İslam alerjisi. Nefretlerinin nedeni bu.

İNGİLİZCE OKUNSA SESLERİ ÇIKMAZ

Profesörü de böyle siyasetçisi de böyle.

*

Denemesi bedava:

*

Karaman’da bir törende birkaç öğrenci, İstiklal Marşı’nın birkaç dizesini İngilizce okusun...

“Karaman’da Arapça İstiklal Marşı okundu” diye ortalığı inim inim inletenlerin bunu en küçük bir sorun haline getirme olasılığı sıfırdır.”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

A.Hakan,doğruyu söylemiş.

ata

aaa hakan... chp.yi yeni mi öğrendin... tecahülü arifi mi çok seviyon??? senin yeni muhit, nişantaşı bunlarla dolu... hem zengin, hem elit, hem solcu ama olmazsa olmazı islam düşmanlığı.... kafelere az takılıyorsun... hep iş, iş, iş... bu kadar parayı napacan???
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23