New York Times sızdırdı: ABD uçak gemisi artık görev yapamaz halde! Yangın 30 saat sonra söndürülebildi

28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail-İran savaşının 13. gününde, ABD donanmasının göz bebeği USS Gerald R. Ford’da yaşanan teknik kaza, geminin operasyonel sınırlarını tartışmaya açtı. Resmi makamlar yangını "kısa sürede kontrol altına alındı" şeklinde açıklasa da, içeriden sızan bilgiler çok daha kaotik bir tablo çiziyor. ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da 12 Mart'ta çıkan yangının söndürülmesinin 30 saatten fazla sürdüğü iddia edildi.

The New York Times gazetesinin haberine göre, güvenlik sebebiyle ismi verilmeyen askeri yetkililer ve denizciler, ABD-İsrail'in, İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar kapsamında Kızıldeniz'de destek görevi yürüten ve halihazırda Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı yakınlarında bulunan uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da 12 Mart'ta çıkan yangın hakkında açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, geminin ana çamaşırhanesinde çıkan yangının söndürülmesinin 30 saatten fazla sürdüğü iddiasında bulundu.

Yangında, yatakları hasar alan 600'den fazla denizci ve mürettebatın o günden beri yerde ve masaların üstünde uyuduğunu ileri süren yetkililer, geminin 24 saat boyunca uçuş operasyonları yürüttüğünü belirtti.

İki yetkiliye göre, yangın, geminin çamaşırhanesindeki bir kurutma makinesinin havalandırma deliğinden çıktı.

Askeri yetkililer, geminin bu yılın başlarında ABD'nin Virginia eyaletindeki Newport News Donanma Tersanesi'nde yapılması planlanan kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarının ertelendiğini aktardı.

Başka bir askeri yetkili, ABD Savunma Bakanlığının uçak gemisinin görev gücünün sınırlarına ulaştığının farkında olduğunu, USS George H.W. Bush uçak gemisinin Orta Doğu'ya sevk edilmek üzere hazırlandığını ve muhtemelen Ford'un yerini alacağını iddia etti.

Geminin mürettebatı, kendilerine görev sürelerinin muhtemelen mayıs ayına kadar uzatılacağının bildirildiğini öne sürdü.

Mürettebatın görevinin bu tarihe kadar uzaması denizde geçirecekleri sürenin bir yıla ulaşması anlamına gelirken, bu süre normal bir uçak gemisi görev süresinin iki katı olarak kayda geçecek.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından 12 Mart'ta yapılan açıklamada, USS Gerald R. Ford'da çıkan yangının geminin çamaşırhane bölümündeki teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Geminin ana çamaşırhanelerinde yangın çıktı. Yangının nedeni muharebeyle ilgili değildi ve (yangın) kontrol altına alındı." ifadeleri kullanılmıştı.

ABD İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.