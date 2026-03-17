  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Seküler yobazlar İslam’ı hatırlatan her şeye karşı! “İstiklal Marşı”mızın Arapça okunması battı İddianame kabul edildi: Ahlaksız Tanju'ya bu kez şantaj davası Öldü denilen Hamaney’den flaş açıklama: Barış zamanı değil Kutsalı olmayan siyonistten Yusuf Makamı'nda sapkın ayin Otobüs firmalarına bayramda ek sefer izni çıktı! Uraloğlu: Otobüs firmalarının turizm araçlarını ek seferlerde kullanmalarına imkân tanıdık Meclis’te fezleke trafiği! Yeni dokunulmazlık dosyaları Komisyon’a sevk edildi: Özgür Özel listede 'Camiye siyaset sokulmaz' diyen CHP'liler camide propaganda yaptı! CHP zihniyeti tam olarak budur! Ekrem'in reklamı için siyonistlere para ödediler Bin pişman: İran savaşı Trump'ın sonunu getiriyor! Toplu taşıma deyip geçmeyin! İşte dudak uçuklatan minibüs hattı bedelleri
İspanya'dan enerji krizine karşı "petrol kalkanı"! 11,5 milyon varillik dev rezerv piyasaya sürülüyor!
İspanya'dan enerji krizine karşı "petrol kalkanı"! 11,5 milyon varillik dev rezerv piyasaya sürülüyor!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla Hürmüz Boğazı’nın tıkanma noktasına gelmesi ve petrol fiyatlarının varil başına 100 dolar bandını aşması üzerine İspanya hükümeti tarihi bir adım attı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi 32 ülke ile koordineli olarak başlatılan "rekor rezerv boşaltma" operasyonu kapsamında İspanya, stratejik stoklarından 11,5 milyon varil petrolü kademeli olarak piyasaya süreceğini duyurdu.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından yükselen petrol fiyatlarına karşı önlem aldı. Hükümet, rezervlerinde bulunan 11,5 milyon varil petrolün serbest bırakılmasına karar verdi.

Ekolojik Geçiş Bakanı Sara Aagesen, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki kısmi kapanmanın yarattığı arz açığını gidermek amacıyla bu adımın atıldığını belirtti. Petrolün 90 gün içinde kademeli olarak piyasaya sunulacağını ifade eden Aagesen, ilk aşamanın 15 gün içerisinde başlayacağını duyurdu.

Alınan kararın, Uluslararası Enerji Ajansı'nın küresel ölçekte 400 milyon varile kadar petrolün piyasaya sürülmesine yönelik planlarıyla uyumlu olduğu vurgulandı.

 

İspanya'nın doğal gaz ve petrol arzına doğrudan bağımlılığının sınırlı olduğunu belirten Aagesen, buna rağmen fiyatlardaki dalgalanmaların yakından takip edildiğini ve sürecin dikkatle yönetildiğini söyledi.

Öte yandan Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo, Orta Doğu'daki gelişmelerin ekonomiye etkilerini azaltmak amacıyla hükümetin 20 Mart'ta olağanüstü toplanacağını ve çeşitli ekonomik tedbirlerin karara bağlanacağını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Elma Saiz ise savaşın yol açtığı insani krize dikkat çekerek, çatışmaların en kısa sürede sona ermesi gerektiğini vurguladı.

İran’dan ABD’ye "Hark Adası" resti: "Petrol tesislerinizi küle çeviririz!"
İran’dan ABD’ye "Hark Adası" resti: "Petrol tesislerinizi küle çeviririz!"

Dünya

İran’dan ABD’ye "Hark Adası" resti: "Petrol tesislerinizi küle çeviririz!"

BAE'de petrol üretim bölgesine İHA saldırısı! Yangın çıktı
BAE'de petrol üretim bölgesine İHA saldırısı! Yangın çıktı

Dünya

BAE'de petrol üretim bölgesine İHA saldırısı! Yangın çıktı

Petrol son sürat yükseliyor! Tarihi rekor
Petrol son sürat yükseliyor! Tarihi rekor

Ekonomi

Petrol son sürat yükseliyor! Tarihi rekor

Petrol krizinde AB diplomasisi: Drujba hattı için kritik hamle
Petrol krizinde AB diplomasisi: Drujba hattı için kritik hamle

Dünya

Petrol krizinde AB diplomasisi: Drujba hattı için kritik hamle

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23