ABD ve NATO arasında büyük çatlak! Trump'tan zehir zemberek sözler

ABD ile NATO arasındaki çatlak derinleşiyor.

NATO, İran savaşında ABD ve İsrail'e destek vermezken Donald Trump'tan zehir zemberek açıklama geldi.

"Biz onları koruyacağız"

Trump, İran'a yönelik saldırılara katılmayan NATO üyelerini eleştirerek, "Biz onları koruyacağız, ama onlar bizim için hiçbir şey yapmayacaklar, özellikle de ihtiyaç duyduğumuzda. Neyse ki, İran ordusunu yok ettik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın artık ABD'nin Orta Doğu'daki müttefiklerini veya dünyayı asla tehdit edemeyeceğini ifade etti.