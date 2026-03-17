Hakan Fidan’dan Kanada ile ortak deklarasyon! "Gazze durmadan Orta Doğu’da huzur hayal!"

İran ve İsrail arasındaki gerilimin küresel bir yangına dönüşme riskinin her geçen gün arttığını belirten Fidan; Gazze’deki insanlık dramı son bulmadan bölgeye kalıcı barışın gelmeyeceğini bir kez daha dünyanın yüzüne haykırdı. "Bölge dışı aktörlerin bu gerilime müdahil olması felaketi tetikler" diyen Fidan, krizin başından beri yaptıkları "yayılma" öngörüsünün bugün acı bir gerçek olarak karşılarında durduğunu vurguladı.

Kanada ile diplomatik ilişkilerin ivme kazandığı bir dönemde gerçekleşen bu buluşmada Fidan; nükleer silahların yayılmasını önleme ve bölgesel güvenliği tesis etme noktasında yoğun bir mesai harcadıklarını kaydetti. Ankara’nın barış için tüm taraflarla görüşebilen yegane aktör olduğunun altını çizen Bakan Fidan, "Gazze'deki katliam devam ettiği sürece bu gerilim artarak devam edecektir. Şu an bölgesel bir savaşın eşiğindeyiz ve tüm tarafları sağduyuya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Anita Anand ile yapılan görüşmede sadece Orta Doğu değil, savunma sanayii ve ekonomik iş birliği gibi ikili başlıklar da ele alınırken; Fidan’ın "Gazze düzelmeden huzur mümkün değil" çıkışı, Türkiye’nin çözüm konusundaki net tavrını bir kez daha perçinledi. 17 Mart itibarıyla Ankara-Ottawa hattında kurulan bu barış köprüsü, uluslararası toplumun dikkatinin yeniden insani krize odaklanması gerektiğini hatırlatan en güçlü diplomatik çıkış olarak kayıtlara geçti.