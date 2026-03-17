Hava sahası kapatıldı!
Birleşik Arap Emirlikleri, hava sahasını tedbir amacıyla geçici ve kısmi olarak kapattığını açıkladı. Açıklamada kararın güvenlik tedbirleri kapsamında alındığı belirtildi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran İslam Cumhuriyeti'nin ABD ve israil saldırılarına misilleme kapsamında gerçekleştirdiği saldırıların ardından hava sahasında olağanüstü tedbirler aldı.
BAE Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “istisnai bir önlem kapsamında ülke hava sahasının geçici ve kısmi olarak kapatıldığı” duyuruldu. Açıklamada kararın güvenlik tedbirleri kapsamında alındığı belirtildi.
Yetkililer, hava sahasının kapatılmasıyla eş zamanlı olarak ülkeye yönelen insansız hava araçlarına müdahale edildiğini bildirdi.
BAE Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran İslam Cumhuriyeti'nden gelen balistik füze ve İHA saldırılarına karşı devreye girdiğini duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama ve yüksek gürültülerin hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellemesi ve savaş uçaklarının İHA’ları etkisiz hale getirmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.