Bakan Kacır'dan Rize'de "Teknoloji" muştusu! "Neyi esirgedilerse daha iyisini yaptık, yerli ve milli devrim bitmeyecek!"

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Kendi insansız hava araçlarını, füzelerini, mühimmatını, jet motorlarını, savaş uçaklarını, helikopterlerini, uydularını, radar ile elektronik harp sistemlerini geliştirip üreten bir ülkeyiz. Bizlerden neyi esirgiyorlarsa onun daha iyisini yerli ve milli olarak geliştiriyor, üretiyoruz. Savunma sanayinde yakaladığımız başarılar, sadece caydırıcılığımızı güçlendirmekle kalmadı, yüksek teknolojili üretimde yeni ufukların önünü açtı” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin (RTEÜ) kuruluşunun 20'nci yılında düzenlenen programa katılmak üzere Rize’ye geldi. Programa; AK Parti Milletvekili Harun Mertoğlu, Danıştay Üyesi İbrahim Er, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, RTEÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı. Tören öncesi, üniversite bünyesinde kurulan Milli Teknoloji Atölyesi’nin açılışını gerçekleştiren Bakan Kacır, gençlerle bir araya geldi.

BİLAL ERDOĞAN: CUMHURBAŞKANIMIZIN ADINA YAKIŞIR BİR ÜNİVERSİTE OLMAYA HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKINIZ

Üniversitenin isminin verilme hikayesini anlatan RTEÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, “Üniversitemizin 20 yılı hayırlı uğurlu olsun. Tabii Cumhurbaşkanımızın ismi, belki hikayeyi herkes bilmiyordur, kısaca söyleyecek olursak; bu üniversiteye değil, İstanbul'da bir üniversiteye verilecekti ve bendeniz de doğrusu İstanbul'da bir üniversiteye verilmesini çok arzu ediyordum. Ama Rize daha hızlı hareket etti. Senato daha önce karar aldı. Biraz emrivaki oldu ve Cumhurbaşkanımız da 'Tamam, seve seve' dedi. İlk yıllarında da vakfın kurulduğu ilk yıllarda da muhalefet ettim tabii ben bu işlere. Dedim ki, "Cumhurbaşkanımızın adına yakışır üniversiteyi Rize'de yapmakta çok zorlanacağız, nasıl olacak bu iş?' Ama işte 15 yılı bulan süreçte geldik gittik, hamdolsun epey bir mesafe aldık. Cumhurbaşkanımızın adına yakışır bir üniversite olmaya her zamankinden daha yakınız. Çalışmaya devam edeceğiz ve gerçekten Rize'de dünya çapında bir araştırma üniversitesini var etmek için biz vakfımız olarak bütün Rize'nin enerjilerini, Cumhurbaşkanımızın tabii ki desteğini arkamıza alarak harekete geçirmeye çalışmaya devam edeceğiz. Ben 20 yılda üniversitemizin bu noktaya gelmesinde bütün emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Rabb'im inşallah sonunu da istediğimiz hedeflere ulaştığımız şekilde hayırlı kılsın. Rabb'im Cumhurbaşkanımızı sağlık, sıhhat, afiyetle başımızda inşallah daim etsin” diye konuştu.

BAKAN KACIR: İNSANLIĞIN ORTAK VİCDANI BUGÜN CİDDİ BİR SINAVDAN GEÇİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise "Her ne kadar insanlığın bilimsel ve teknolojik birikimi salt batı medeniyetinin eseri gibi sunulmaya çalışılsa da, biliyoruz ki yüzyıllar boyunca bilimin kalbi bizim coğrafyamızda atmıştır. Ne zaman ki bizler, bu mukaddes mirasa sahip çıktık, bilime önem verdik, işte o vakit dünyaya nizam verdik, adaleti yaydık, hükmettiğimiz coğrafyalara selamet ve esenlik götürdük. Ne zaman ki bu mirasa sırtımızı döndük, işte o vakit tarih sahnesinde geriledik, öz güvenimizi yitirdik. Durdurulamayan savaşların, derinleşen adaletsizliklerin ve hiçe sayılan değerlerin gölgesinde, insanlığın ortak vicdanı, bugün ciddi bir sınavdan geçiyor. Bilim ve teknolojinin insani değerlerden yoksun ellerde haksızlıkların ve yıkımların hızını artırdığını ne yazık ki hep birlikte tecrübe ediyoruz" dedi.

‘TÜM DÜNYANIN YAKINDAN TAKİP ETTİĞİ BÜYÜK ATILIMLAR GERÇEKLEŞTİRDİK’

Türkiye'nin teknoloji ve araştırma alanında son 23 yılda yakaladığı ivmeye dikkati çeken Bakan Kacır, "Şurası muhakkaktır ki, küresel adaletsizliklere karşı sergilediğimiz dik duruşun tesiri ve her alanda kendi kaderimizi tayin edebilmemiz, bilimsel derinliğimiz ve teknolojik bağımsızlığımızla doğrudan ilişkilidir. Bugün, yapay zekadan biyoteknolojiye, uzaydan temiz enerjiye teknolojinin farklı sahalarında elde edilen kabiliyetlerin ekonomik sıçramayı ve stratejik bağımsızlığı mümkün kıldığı bir çağdayız. Teknolojiye yön verenler, yalnızca bugünü değil, geleceğin dünyasını da şekillendirme imkanına sahip oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 23 yılda tüm dünyanın yakından takip ettiği büyük atılımlar gerçekleştirdik. Bilimsel araştırma kapasitemizi Dünya’da örnek bir konuma taşıdık. Bu dönemde bilimsel yayın sayımızı yılda 9 binden 52 bine yükselttik. Dünya genelinde en fazla bilimsel yayın üreten ülkeler arasında 22’nci sıradan 14’üncü sıraya yükseldik. 2002’de 414 olan yerli patent başvuru sayısı geçtiğimiz yıl 11 bin 394’e ulaştı. Yerli patent başvurularında dünyada 10’uncuyuz. Kadın buluşçu oranında dünya birincisiyiz. Bilimsel araştırmaların ülkemizin kalkınma yolculuğunu hızlandırması adına güçlü Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi inşa ettik. 2002’den bu yana Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarını 1,2 milyar dolardan 19,9 milyar dolara yükselttik. Aynı dönemde, Ar-Ge harcamalarının milli gelirimizdeki payını binde beşten yüzde 1,5'a, tam zaman eş değer Ar-Ge personeli sayımızı 29 binden 310 bine yükselttik" diye konuştu.

‘SİBER VATANDA EGEMENLİĞİMİZİ GÜVENCE ALTINA ALAN SAVUNMA SANAYİ İNŞA ETTİK’

Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüsünün savunma sanayisi olduğunu belirten Bakan Kacır, "Ateş çemberiyle kuşatılmış bir coğrafyadayız. Pek çok ülke yeni yeni idrak etmeye başlasa da tecrübelerimiz; Ar-Ge’siyle, test altyapısıyla, seri üretimiyle ve insan kaynağıyla bütüncül bir savunma sanayii inşasının, bağımsız ve milli bir duruş ve siyaset yürütmek için olmazsa olmaz olduğunu bizlere gösterdi. Önümüze çıkarılan her engeli, her ambargoyu, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerli ve milli savunma sanayii hamlemiz için bir fırsat olarak değerlendirdik. Vatan toprağında, mavi vatanda, gök vatanda, uzay vatanda ve siber vatanda egemenliğimizi güvence altına alan, ülkemizin stratejik hamleleri için güç çarpanı bir savunma sanayi inşa ettik. Kendi insansız hava araçlarını, füzelerini, mühimmatını, jet motorlarını, savaş uçaklarını, helikopterlerini, uydularını, radar ve elektronik harp sistemlerini geliştiren ve üreten bir ülkeyiz. Bizlerden neyi esirgiyorlarsa onun daha iyisini yerli ve milli olarak geliştiriyor, üretiyoruz. Savunma sanayisinde yakaladığımız başarılar, sadece caydırıcılığımızı güçlendirmekle kalmadı. Yüksek teknolojili üretimde yeni ufukların önünü açtı” ifadelerini kullandı.

‘BİLİMDE VE TEKNOLOJİDE LİDER TÜRKİYE’Yİ İNŞA EDECEĞİZ’

TÜBİTAK destekleri ve üniversitenin başarılarına da değinen Bakan Kacır, "Biraz önce açılışını gerçekleştirdiğimiz atölye merak eden, deneyen, tasarlayan ve üreten gençlerimizin fikirlerini prototiplere, prototiplerini ise ticarileşebilir ürünlere dönüştüreceği bir mutfak olacak. Gençlerimizin üretme ve keşfetme heyecanını daha da yükseltecek. Atalarımız, 'Marifet iltifata tabidir. İltifatsız emek zayidir' der. Takdim edilen ödüller bu anlamda bilim insanlarımızın üniversitemize, ülkemize sunduğu değerli katkıların tescili niteliğindedir. Bizler dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında olma hedefine daha güçlü yürümek adına, tüm araştırmacılarımızla, Türkiye’nin bilim ve teknoloji yolculuğuna katkı sunan herkesle birlikte bilimde ve teknolojide lider Türkiye’yi inşa etmek için gayret gösteriyoruz" dedi.

Program üstün başarı gösteren akademisyenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. (DHA)