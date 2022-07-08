Daha iktidara gelmeden başladılar! CHP'li yobaz Atilla'dan millete alçak tehdit
CHP'li FETÖ sabıkalısı yobaz Atilla Taş, tarafı olduğu parti daha iktidar olmadan dindar kesimi alçakça tehdit etti.
Yeniakit.com.tr
FETÖ sabıkalısı CHP'li yobaz Atilla Taş, dindar kesimi hedef alarak alçakça tehditler savurdu.
Dindar insanları hedef aldı!
28 Şubatçı zihnini ortaya çıkaran Taş, Twitter hesabından paylaştığı mesajına Mustafa Kemal'i öne sürerek başladı.
"Atatürk’ün ne kadar büyük olduğunu, yobazları gördükçe öğrendim. Adam kimlerle uğraşmış be arkadaş!" diyen Taş, dindar insanları şöyle tehdit etti:
Bu Cumhuriyet bu yobilere bırakılmayacak kadar kıymetli! Defolup gidecekler!