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Gündem Daha evvel inkar ediyorlardı: FETÖ'cüler canlı yayında hırsızlığı itiraf etti!
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Daha evvel inkar ediyorlardı: FETÖ'cüler canlı yayında hırsızlığı itiraf etti!

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Daha evvel inkar ediyorlardı: FETÖ'cüler canlı yayında hırsızlığı itiraf etti!

1980’li yıllardan beri soru çalarak kamuya sızan FETÖ’nün firarileri, hırsızlık sürecini büyük bir pişkinlikle anlattı. Örgüt sempatizanları bu hırsızlığı uzun yıllardır inkar ediyordu.

1980’li yıllardan beri soru çalarak kamuya sızan FETÖ’nün firarileri, hırsızlık sürecini büyük bir pişkinlikle anlattı. Örgüt sempatizanları bu hırsızlığı uzun yıllardır inkar ediyordu.

Kırmızı kategoride aranan Emre Uslu ile bir dönem emniyet mahrem imamlığı yapan Ahmet Tosun, örgütün KPSS ve komiser yardımcılığı sınavlarında soruları çaldığını itiraf etti.
1980’li yıllardan bu yana soruları çalarak kamu kurum ve kuruluşlarına sızan FETÖ’den itiraf geldi. Arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan FETÖ’cü Emre Uslu ile bir dönem emniyet mahrem imamlığı yapan Ahmet Tosun, örgütün KPSS ve komiser yardımcılığı sınavlarında soruları çaldığını söyledi.

İLK HIRSIZLIK 1986 YILINDA

İlk soru hırsızlığına 1986 yılındaki Kuleli Askerî Lisesi sınavlarında imza atan FETÖ, 2010 yılında düzenlenen KPSS sınavlarında yakayı ele vermişti. Tüm sorulara doğru cevap veren 3 bini aşkın adaydan yaklaşık 2 bininin örgütle bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı. Örgüt iddiaları reddederek hırsızlığın bireysel bir olay olduğu savunmasını yapmıştı

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MAHREM İMAM ANLATTI

Ancak son günlerde alevlenen örgüt içi çatışmada birbirlerinin sırlarını sosyal medyada ortaya döken gruplar, 2010 yılında KPSS sorularının çalındığını itiraf etti. Bir dönem FETÖ’nün emniyet mahrem imamlarından biri olan Ahmet Tosun 2010 yılında KPSS sorularının çalındığını ve bu işi organize edenlerden birisinin yine FETÖ üst düzey emniyet mahrem imamlarından Murat Karasoy olduğunu itiraf etti.

MEMUR YAPIP SORUŞTURMADAN KURTARACAKTIK

Karasoy’a yakınlığı ile bilinen firari Emre Uslu ise “Hükümet, FETÖ'nün emniyet mahrem imamlarına operasyon hazırlığındaydı. Bunları kurtarmak adına devlete girmeleri için bu iş yapıldı” dedi. Uslu, X’te açtığı sohbet odasında soruların çalınması sürecini anlattı.

Hükümetin, yapacağı operasyon için FETÖ ile emniyet arasında hukuki bağ araştırması yaptığını ifade eden Uslu, “Bu soruşturma öğreniliyor. Polis abisiyle cemaat arasında organik bağı nasıl bulursun. Bu adamlar cemaat kurumlarında çalışıyorsa bunlar da polis hizmeti yapıyorsa burada bağ vardır. Bunlar 50-100 kişi” dedi.

 

KENDİSİ DE ÇALDI

Örgütün soruşturma açılacak kişileri devlet memuru yaparak kurtarmaya çalıştığını ifade eden Uslu, “İşi organize edenlerden birisi de Ahmet Tosun. Bu işi Murat Karasoy’un üzerine atmaya çalışıyor. Kendisi de 93 puan aldı, soruları alanlar arasında” diye konuştu.

SORULAR HALİT PAŞA KONAĞI’NDA DAĞITILDI

Dönemin emniyet mahrem imamlarından olan Ahmet Tosun ise Uslu’nun bulunduğu sohbet odasına katılarak, KPSS sorularını çalma ve dağıtma organizasyonunda dönemin mahrem imamı Murat Karasoy’un olduğunu söyledi. 2010 yılında KPSS’den önce İstanbul’da Halit Paşa Konağı’nda büyük bölge imamlarının toplandığını ve kendi temsilcilerinin de bu toplantıya iştirak ettiğini aktaran Tosun, “Toplantıda KPSS sorularıyla ilgili gerekli Excell çalışmaları yapıldı. Soruların aşağıda kimlere verileceği belirlendi” dedi.

 

TEMEL ALSANCAK DA TOPANTIYA KATILDI

Toplantıya, mahrem imamların başı olan Temel Alsancak’ın da katıldığını söyleyen Tosun, “Temel Alsancak geldi grup toplantılarında bu sorular dağıtıldı. Sonra aşağılara doğru indi dağıtılması gerekenlere dağıtıldı. Murat Karasoy, Mersin’de, Edirne’de İstanbul’da bu soruları dağıttı” dedi. Soruların kimlere dağıtıldığının sorulması üzerine ise Tosun “Bu isimlerin 30-40 tanesi hâlâ Türkiye’de. Onları harcayamam” sözlerini sarf etti. Alsancak, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastın talimatını veren isim olarak biliniyor ve “Garson” kod adlı itirafçının verdiği mahremler listesinde birinci sırada yer alıyordu.

 

KOMİSER YARDIMCILIĞI SORULARI DA ÇALINDI

Karasoy’un 2006’da Edirne’de mahrem imamlık yaptığını, Hanefi Avcı ile sorun yaşadıktan sonra ise İstanbul’a gelmek zorunda kaldığını ifade eden Tosun, “Bunu biz görevden aldık. Edirne’de ünitenin başındaydı. İstanbul’a getirdik. İstanbul’da da asayişten sorumlu oldu” dedi. KPSS dışında komiser yardımcılığı sınavının sorularının da çalındığını ve Murat Karasoy’un bu işin de merkezinde olduğunu ifade eden Tosun, emrindeki adamlarla bu soruların örgüt içinde dağıtıldığını ifade etti.

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Yorumlar

Mehmet

FETÖ'nün çirkin yüzü bir kez daha gün ışığına çıktı! 1980'lerden beri kamu kurumlarına sızmak için sınavları hırsızlık yoluyla düzenleyen bu terör örgütü, soruların çalındığını ilk başta inkar etmişti. Ancak örgütün içindeki çatışmalar yüzünden gerçekler ortaya çıkmış oldu. Emre Uslu gibi hain ve Ahmet Tosun gibi geçmişte emniyet mahrem imamlarlığı yapan FETÖ'cülerin ifadeleri, örgütün KPSS ve komiser yardımcılığı sınavlarında soruları çaldığını açıkça ortaya koyuyor. Murat Karasoy isimli üst düzey imamın bu operasyonları organize ettiğini öğreniyoruz. Halit Paşa Konağı'nda toplanan FETÖ mensuplarının bu iğrenç faaliyeti nasıl yürüttüklerini duymak üzücü ve korkutucu. Allah, Türk devleti ve milletimizi bu hain örgütün çirkin emellerinden korusun!

Yani sahte mesleki kariyer;

Soruları çalarak diploma & mesleki kariyer vs herne elde ettilerse hepsi sahte demektir!!!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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