Daha çevreci ve yeşil Karesi

Karesi Belediyesi, toplumsal duyarlılığı artırmak, atıkların ayrıştırılması, kaynakların verimli kullanılması, atıkların miktarının azaltılması, kaynağında ayrıştırılması, daha yeşil ve temiz ilçe adına yatırım ve çalışmalarını sürdürüyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın büyük önem verdiği çevreci yatırımlardan ilki Güneş Enerjisi Santrali olmuştu. Karesi’nin diğer yatırımlardan biri ise Karesi Belediyesi tarafından Üçpınar Mahallesi’nde inşa edilen Temizlik İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet binası ile ayı yerde kurulan Atık Getirme Merkezi. Yeni hizmet binası ile Karesi’de çöp toplama hizmetleri daha etkin bir şekilde yapılırken, Atık Getirme Merkezi ile ‘Sıfır Atık’ bilinci yaygınlaştırılıyor. Ayrıca ilçede yeşillendirme çalışmalarıyla arasındaki 4 yıllık süreçte 19 yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirirken, 6 bin 251 adet bitki dikimi yapıldı.

Başkan Orkan: Sıfır atık projesine destek veriyoruz

İlçe genelinde Sıfır Atık ve çevre ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Karesi Belediyesi olarak; ilçemiz genelinde yürüttüğümüz bütün proje ve çalışmalarda, çevreyi, doğayı ve yeşili korumaya özen gösteriyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi' ile atıkların kaynağında ayrıştırılması amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Çevreye ve doğaya zarar verecek atıkların geri dönüşüme kazandırılması için büyük gayret gösteriyoruz. Yatırım ve çalışmalarımız gösterdiğimiz hassasiyetin en güzel vesikası olmuştur” dedi.

Atık getirme merkezi doğaya nefes oluyor

Karesi Belediyesi tarafından Üçpınar Mahallesi’nde inşa edilen Temizlik İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet binası ile ayı yerde kurulan Atık Getirme Merkezi önemli çevreci yatırımlardan. Yeni hizmet binası ile Karesi’de çöp toplama hizmetleri daha etkin bir şekilde Son olarak ise yine aynı yerde kurulan ve hizmete alınan Atık Getirme Merkezi, Sıfır Atık çalışmalarına destek sağlıyor. Sıfır Atık hedeflerine yeni yeni adımlarla yaklaşan Karesi Belediyesi, Balıkesir’in ilk Atık Getirme Merkezi’ni faaliyete geçirdi. Kâğıttan metale, camdan plastiğe kadar 14 grup atığın kabul edileceği merkez sıfır atık ile doğaya da nefes oluyor. 1.5 Milyon TL’si Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan hibe ile karşılanan merkez toplamda 4.5 Milyon Liraya mal oldu. Merkez yaklaşık 3 dönüm alana oturuyor. Yapılan Atık Getirme Merkezi sadece vatandaşlarımıza atıklarını getirebilecekleri bir tesisten çok daha fazlasını vaat ediyor. Vatandaşlar atıklarını isterlerse kendileri, isterlerse de Karesi Belediyesi İletişim Merkezini arayarak atıklarını bulundukları adresten aldırabilecekler. Tesiste ilerleyen süreçte çevre bilincini arttırmak amacıyla özellikle öğrencilere yönelik çeşitli sıfır atık etkinlikleri ve seminerler düzenlenecek.

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Kişi başı 25 metrekare yeşil alan

Karesi Belediyesi tarafından ilçe genelinde yeşil alan miktarının arttırılması, yeni ormanlık alanların ilçeye kazandırılması, bakımlı bir şehir için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçeye yeni park ve yeşil alanlar kazandırıyor. İlçeye yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırılırken, mevcut parklarda yenileme, bakım ve onarım çalışmaları ekipler tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor. Karesi Belediyesi, ilçede kişi başı yeşil alan miktarını ise 25 metrekareye çıkarmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda ise çalışmalarını arttırarak sürdürüyor.

Yeşillendirme çalışmaları hızlandı

Karesi Belediyesi, 2019-2022 yılları arasındaki 4 yıllık süreçte 19 yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirirken, 6 bin 251 adet bitki dikimi yaptı. Çalışmalar kapsamında yine bu yıllar içerisinde 30 adet oyun gurubu ve 498 adet aydınlatma direği montajı gerçekleştirildi. 460 adet donatı elemanı montajı yapılırken, 3,5 milyon metrekare ise kaldırım üzeri ve mezarlık içi yabani ot temizliği yapıldı.

Ayrıca 44 bin 322 metrekarelik alanda TBMM’nin kuruluşunun 100. Yıldönümü, meclis üyeleri, Karesi’de doğan her bebek için TEMA Vakfı Kurucusu Hayrettin Karaca anısına oluşturulan orman ve Hayat Veren Donörler Hatıra Ormanıyla 990 adet fidan toprak ile buluştu. Fidan ekim çalışmaları ise ekipler tarafından düzenli bir şekilde devam ediyor.

Doğal gübre su tasarrufu sağlıyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından alınan dal öğütme ve parçalama makinesi ile talaş haline getiren ekipler, doğadan elde edilen dal atıklarının büyük bölümünü yeniden doğa ile buluşturuyor. Elde edilen talaşlar doğal gübre olarak yeşil alanlarda kullanılıyor. Talaşlar ile bitkilerin gübre ihtiyacı giderilirken, doğal gübrenin toprağı nemli tutması sayesinde sulamadan da tasarruf ediliyor. Talaşlar toprakla buluşunca zengin bitki besin maddesi içeriğine sahip humus oluşumu sağlıyor. Artan talaşlar ise ihtiyacı olanlara yakacak olarak dağıtılıyor.

Karesi Belediyesi bu çalışmasıyla doğadan geleni tekrar doğayla buluşturuyor ve geri dönüşüme katkı sağlıyor.