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Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?

Evlerimizin vazgeçilmezleri arasında olan tül perde temizliği çoğu zaman kadınların korkulu rüyası olmuştur. Haberimizdeki yöntemlerle daha beyaz perdelere sahip olacaksınız. İşte o yöntemler...

16 Mart 2019 Cumartesi 13:01
Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?

TÜL PERDELERE TOZ ŞEKER

Her evde rahatlıkla bulabileceğimiz toz şeker sayesinde tül perdelerimiz beyazlayacaktır. Öncelikle tül perdelerinizi normalde yıkadığınız ayardaki çamaşır makinesine atın. Ve üzerine 2 tatlı kaşığı toz şeker dökün.Dikkat etmelisiniz ki toz şekeri deterjan koyduğunuz yere değil, çamaşırların üzerine dökmelisiniz. Çamaşırlarınızın üzerine toz şekeri döktükten sonra gönül rahatlığıyla çalıştırabilirsiniz.Aklınıza şekerin yapışkanlığı gelmiyor değil. Merak etmeyin makineniz sıcak su verdiğinden dolayı şeker rahatlıkla eriyip yok olacaktır.

SİRKE PERDE BEYZLATMAYA YARDIMCI OLUYOR

Eğer evinizde toz şeker yoksa sirke kullanarak da beyazlamasını sağlayabilirsiniz. Sirkeyi makinenizin deterjan bölümüne bir ölçek eklemelisiniz.Ardından makinenizi çalıştırın ve bembeyaz sonuçlara hazır olun. Koymuş olduğunuz sirke, perdelerinizi beyazlatmakla bırakmayıp yumuşacık yapıyor.

PERDELERİNİZİ KAYA TUZLU SUDA BEKLETİN

Doğal yöntemlerden biri olan kaya tuzunu yıkama aşamasında kullanmamalısınız. Yıkamadan 1 gün önce tüllerinizi kaya tuzlu suyun içinde bırakmalısınız. Gece boyu bekledikten sonra makineya atın ve bembeyaz perdenizi kornişlerinize asabilirsiniz.Kaya tuzu yöntemi biraz yorucu olsa da sonuçlarına değecektir. Çünkü hiç beyazlamayan tüllerle bile baş etmektedir.

BULAŞIK MAKİNESİ TABLETLERİ DE İŞE YARIYOR

Öncelikle yıkanacak olan perdelerinizi çamaşır makinesine yerleştirin ve üzerine 1 adet bulaşık tableti koyun. Ardından çalıştırın ve perdelerinizin her zamankinden daha beyaz olduğunu göreceksiniz.

PERDELERİ TEK TEK MAKİNEYE ATIN

Tül perdeleri yıkarken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bütün perdelerinizi makineye atıyor fakat istediğiniz gibi sonuç alamıyorsunuz. Bunun nedeni kullanmış olduğunuz deterjandan kaynaklanıyor olabilir. Kullandığınız deterjanın perdelerin her yerine nüfuz etmesi için perdeleri tek tek, eğer çift kanatlı perde kullanıyorsanız en fazla bir çift olarak atmanız önemli.Aksi taktirde makinenin içindeki perdeler fazla yer kaplar ve buda zor temizlenmesini neden olur.

PÜF NOKTASI :

Salondaki büyük tül perdenin sicim gibi süzülmesi için dikey olarak ütüleyin. Çamaşır makinesinde yıkamadan öncesinde tül ya da perdelerinizi deterjan içeren ılık bir suyun içerisinde gece boyunca bekletirseniz çok iyi sonuçlar alırsınız. Yine bu beklettiğiniz suya 2 adet de aspirin katarsanız çok daha iyi sonuçlar alırsınız.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:01
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