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Spor Arda Turan milli takım için cevabını verdi!
Spor

Arda Turan milli takım için cevabını verdi!

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Arda Turan milli takım için cevabını verdi!

A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için adı geçen Arda Turan’ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki federasyonla çalışmaya sıcak bakmadığı öne sürüldü.

A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için adı geçen Arda Turan’ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki federasyonla çalışmaya sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Vincenzo Montella ile yollarını ayırmaya hazırlanan Türkiye Futbol Federasyonu'nun, A Milli Takım'ın başına Arda Turan'ı getirmeyi planladığı aktarılmıştı.

Ay-yıldızlı ekibi Shakhtar Donetsk ile birlikte çalıştırması istenilen genç teknik adamdan beklenmedik bir cevap geldi.

 

BU FEDERASYONLA ÇALIŞMAK İSTEMİYOR İDDİASI

Berşan Taşkaya'nın iddiasına göre; Arda Turan bu Federasyon ile çalışmak istemiyor.

TFF'nin bu cevap karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

SHAKHTAR DOLUDİZGİN

Geçtiğimiz sezon Shakhtar Donetsk'i Ukrayna Ligi'nde şampiyon yapan 39 yaşındaki teknik adam, bu sezona da iyi başladı.

Çıktığı 7 maçında 6'sını kazanan Shakhtar, lider FC Polissya ile (18) aynı puanda.

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