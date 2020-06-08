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Yerel

Dağılcak Tabiat Parkı’na ziyaretçi akını

Adana’nın Kozan İlçesinde hafta sonu termometrelerin 40 derecenin üzerine seyretmesi ile aylardır evde bunalan vatandaşlar, Dağılcak Tabiat Parkı’na akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 10:28:03 -
Dağılcak Tabiat Parkı’na ziyaretçi akını

Adana’nın Kozan İlçesinde hafta sonu termometrelerin 40 derecenin üzerine seyretmesi ile aylardır evde bunalan vatandaşlar, Dağılcak Tabiat Parkı’na akın etti. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tabiat parkını ziyaret ederek doğanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar, metrelerce araç kuyruğu oluşturdu.


Kozan’da bulunan Dağılcak Tabiat Milli Parkı pandemi tedbirleri kapsamında kapalı olmasının ardından 1 Haziran’da kapılarını doğa tutkunlarına açtı. Hafta sonunu doğa ile baş başa geçirmek isteyen vatandaşlar, Dağılcak Tabiat Parkı’na akın etti. Ormanın içinde doğal kaynak suyunun şarıl şarıl aktığı parkta vatandaşlar, aileleri ile dinlenirken piknik yapmalarına izin verilmedi. Milli park tesislerinde sosyal mesafe kuralları çerçevesinde dinlenen ailelerin en çok çocukları aylar süren evde kalma sürecinin ardından suya akın etti.


Dağılcak Tabiat Parkı İşletme Müdürü Rıfat Akşahin, korona virüs tedbirleri kapsamında misafirleri 1 Haziran itibari ile ağırlamaya başladıklarını kaydederek hafta sonu aşırı sıcaklar nedeni ile vatandaşların yaylalara, serin yerlere akın ettiğini kaydetti.


Piknik yapmanın bir sürede daha olmayacağını sosyal mesafe ve hijyen çerçevesinde doğa tatilinin yapılabileceğini kaydeden Akşahin, “ Vatandaşlarımız sosyal mesafeye duyarlı. Evde bunalan halkımız Dağılcak tesislerine akın ettiler. Bol oksijen ve huzurlu bir şekilde tatil yapıyorlar. Daha titiz hassas olurlarsa daha güzel olacak. Zorunlu olmadıkça evden çıkmasınlar. bu hafta sonu yüzlerce kişiyi ağırladık. Sosyal mesafe kurallarına da oldukça duyarlı bir tatil yaptılar” dedi.


Dağılcak tabiat parkına sadece ilçeden değil Adana’dan ve diğer ilçelerden yüzlerce doğa tutkunu ve sporcusu da gelerek hafta sonu doğa ile bir arada geçirdi.

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