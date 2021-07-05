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Gündem Dağdaki çobanla Levent Üzümcü'nün oyu bir mi?
Gündem

Dağdaki çobanla Levent Üzümcü'nün oyu bir mi?

Gezi eylemleri esnasında ön saflarda yer alan oyuncu Levent Üzümcü sosyal medya kullanıcılarının alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 17:24:00 -

 Yeni Akit/Ankara 

Sabiha Gökçen Havalimanı pistinin altına inşa edilen tüneli ti'ye almak isteyen Levent Üzümcü sosyal medya kullanıcılarının alay konusu oldu.
Binlerce sosyal medya kullanıcısı, “Sabiha Gökçen için "Uçak inmeyen yere havaalanı yapmışlar" diyen Kılıçdaroğlu'na "Dağ olmayan yere tünel yapmışlar" diyen Levent Üzümcü gibi bir seçmen... Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş!”, “Leven Üzümcü’nün beynini Katarlılara satmaya çalışmışlar, parayı verip malı alamayan Katarlılar olay çıkartmış. :/”, “Levent Üzümcü’yü gören hiçbir muhalif,çocuğunun notları düşük diye üzülmesin. Hiçbir şey olamazsa muhalefet partilerinden birinde siyasetçi olur. Yükselmek için zeka varlığı değil ahlak yokluğu aranıyor zira”, “Dağdaki çobanla Levent Üzümcü'nün oyu bir mi şimdi?” şeklinde yaptıkları paylaşımlarla üzümcü ile dalga geçti.


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Yorumlar

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soytarı seni
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Vatandaş

Kurban olayim coban kardeşlerime bu leventle nasil ayni kefeye koyalim onlari
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