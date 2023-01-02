Dağcıları Nepal’e taşıyacak Pokhara Havalimanı hizmete girdi

Çinli işletme tarafında inşa edilen ve Kuşak ve Yol iş birliği kapsamındaki önemli bir proje olan Pokhara Uluslararası Havalimanı’nın açılış töreni yapıldı. Havalimanının açılmasıyla yerel turizmin bir hayli gelişmesi bekleniyor.

Açılış törenine katılan Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, Çin hükümetine, Çin’in Katmandu’daki büyükelçiliğine ve inşaatı üstlenen Çinli şirkete minnettarlığını iletti.

Pokhara Uluslararası Havalimanı, Nepal’in dünya ülkeleriyle temasında önemli bir bağ olmakla kalmayıp Çin-Nepal’in el ele vererek gelişmesine tanık oldu. Nepal’in ikinci büyük şehri olan Pokhara, aynı zamanda ünlü bir turistik yer olarak dağcıların gözde destinasyonlarından biri. Yeni inşa edilen havalimanın yolcu kapasitesinin 400 binden 800 bine yükselmesiyle, turizmin bir hayli geliştirilmesi bekleniyor.