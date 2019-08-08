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Dağcılar Nemrut'ta zirve yaptı

Bitlis'te dağcılar ve doğaseverler, 2 bin 800 rakımlı dağda zirve yaparak güneşin doğuşunu izledi

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:18
Dağcılar Nemrut'ta zirve yaptı

BİTLİS (AA) - Bitlis Vadi Doğa ve Spor Kulübü üyeleri, 2 bin 800 rakımlı Nemrut Dağı'nda zirve yaptı.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla sağlanan huzur ortamını fırsat bilen doğaseverler, düzenledikleri doğa yürüyüşü ve dağ tırmanışı gibi etkinliklerle bölgenin güzelliklerini tanıtıyor.

Bu kapsamda, dağcılar ve doğaseverlerden oluşan 30 kişi, 2 bin 800 rakımlı Nemrut Dağı'na tırmandı.

İki gün süren tırmanışta, 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü kenarında kamp kuran doğaseverler, sabah erken saatlerde dağın zirvesine ulaşarak güneşin doğuşunu izledi, fotoğraf çekti.

Vadi Doğa ve Spor Kulübü Bitlis Temsilcisi Abidin Araboğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 kişilik ekiple Nemrut Krater Gölü'nde kamp kurduklarını söyledi.

2 bin 800 rakımlı zirvede güneşin doğuşunu izlemekten büyük keyif aldıklarını belirten Araboğa, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir görüntü vardı. Zirvede kahvaltı yaptık sonra güvenli bir şekilde kayalardan indik. Sabah zirveye erken çıkabilmek için uzun süre mola vermeden yürüdük. Herkesin buraya çıkmasını istiyoruz. Her hafta Nemrut ve bölgenin diğer dağlarına ekipler getiriyoruz. Geçen hafta 34, bu hafta 18, haftaya da 50 kişi getirmeyi planlıyoruz. Bu bölgeyi tanıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelsinler bu doğanın güzelliğini görsünler."

Dağcı Emre Güzelsoy ise tırmanıştan önce Nemrut Krater Gölü'nde kamp yaptıklarını belirterek, "Memleketimizde görülmesi gereken en güzel yerlerden biri burası. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Çok zorlu bir parkur da değil." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:18
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