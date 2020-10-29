Dağ bisikleti sporcusu Emirhan'ın hedefi dünya kupasında pedal çevirmek

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan dağ bisikleti sporcuları Emirhan Eroğlu, Dünya Kupası'na katılmayı planlıyor.

Türkiye Downhill Şampiyonası 2017 ve 2020 Elit kategorisinde şampiyon olan 22 yaşındaki Emirhan Eroğlu, Dünya Downhill Şampiyonası'na gözünü dikti.

5 yaşından beri bisiklet kullanan Emirhan, 4 yıldır profesyonel olarak dağ bisikleti yapıyor.

Türkiye'de 2017 yılında Kayseri'de düzenlenen şampiyonada ilk galibiyet ve ardından birkaç derece alan Emirhan, yarışmalarda bir çok kazada da yaralanmasına rağmen bisiklet aşkını bırakmıyor.

Bisikletiyle bir bütün olan Emirhan, akrobatik hareketleriyle izleyenleri büyülüyor.

"Sporum oldukça riskli"

Başarılı sporcu 4 yıl önce iyi bir bisiklet satın alarak dağ bisikletçiliğine başladığını belirterek, "Bu sporu daha önce yapıyordum ama yokuş aşağı bisikletle yapmıyordum. Doğru bisikleti bulmak sosyal medyada yapıldı. bu sporu normal bir bisikletle yapıyordum ama daha iyi bir bisiklet alarak spora başladım. Bisikleti aldıktan 1 ay sonra Kayseri Erciyes yarışına katıldım. Türkiye Şampiyonasıydı. Sonra şampiyonluk turnuvalarıma geldi ve resmileştirdi.

Bisikletin bazı riskleri olduğunu vurgulayan Emirhan, kullandığı bisikletin dağ bisikleti olduğunu belirtti.

Spor branşında sadece iniş olduğunu anlatan Emirhan, "Çıkış yok. 4 kilometrelik parkur var, zor parkur var. Sadece iniş süresi hesaplanıyor. Yaptığım spor oldukça riskli, isteyen olursa yapın, bisiklet kullanmadan önce ekipmanlarını satın almalılar. Kesinlikle kask ve dizlik almalılar. " dedi.

Yarışma öncesi heyecanlı ve stresli olduğunu vurgulayan Emirhan, şunları söyledi:

"Elbette heyecan var ama belli bir süre sonra yarış veya parkurdaki heyecanınız normale dönüyor ama yarış dönüşünü beklerken çok düşündüğüm için oturduğum yerde heyecanlanıyorum. düşmek, zaman kaybıdır. Kendimizi zorlayan yolları denemeye çalışıyoruz. Zorluktan dolayı strese girebilirim. Zihinsel olarak yorgun olsak da bunu yaptığınızda insanlar mutlu oluyor. "

Emirhan Eroğlu, Dünya Kupası'na katılmayı hedeflediğini anlatarak, "Yarışlarda aldığım başarılar önce üniversite puanıma katkı sağladı. Şu anda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde okuyorum, orada antrenörlük okuyorum. Burada ileriye dönük dünya kupasına katılmak istiyorum ama gerçekten zor ve maliyetli bir iş, ayrıca dünya kupasına katılabilmek için birçok yarışmada birincilik ve puan almak gerekiyor. Bunun için çok çalışıyorum, şeklinde konuştu.

Yarışlarda kazalar sonucu vücudunun 4 farklı yerinde kırıklar olduğunu belirten Emirhan, şöyle devam etti:

"Her gün ufak tefek yaralanmalarımız oluyor ama bunların dışında İstanbul'da sağ köprücük kemiğimi kırdığım Neredeyse tüm parmaklarım kırıldı. Kaburgamda çatlak var. Ayak parmaklarımda çatlaklar var. 1.5 aylık sakatlığım var Çevremde bu sporu oynayan arkadaşlarımdan daha büyük yaralanmalar olan insanlar vardı, 4 ay bisiklete binemediler ve bazıları iyileşemedi mesela ben çok büyük kazalar yaşadım. Geçen ay Erciyes turnuvasında çok kazalar yaşadım ama hiçbirinde ciddi bir yaralanma olmadı sadece Sol orta parmağım kırıldı. " dedi.