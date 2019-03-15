DAEŞ'i vuran Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus Donanması'na ait denizaltı 'B-265 Krasnodar' Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Rus denizaltısı, 2017 yılında Akdeniz'in doğusunda, DAEŞ hedeflerini vurmuştu.

Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı Kilo sınıfı dizel elektrikli denizaltı 'B-265 Krasnodar' Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Rus denizaltısı, 2017 yılında Akdeniz'in doğusunda, DAEŞ hedeflerini vurmuştu. Sahil Güvenlik eşlik etti İstanbul Boğazı'ndan dün geçiş yapan 73.8 metre uzunluğunda ve 9.9 metre genişliğindeki Rus denizaltısı 'B-265 Krasnodar' bugün saat 10.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 12.20'de,1953 yılında Nato tatbikatından dönerken İsveç şilebi Naboland ile çarpışan ve 81 denizcinin şehit düştüğü Dumlupınar denizaltısının battığı Nara Burnu önlerine ulaşan denizaltına, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle dev Türk bayrağının asıldığı Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus denizaltısı, buradan Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Güvertesinde askerler olduğu görülden denizaltının Akdeniz'e gittiği belirtildi. Terör örgütü DAEŞ'i vurdu Rusya Deniz Kuvvetlerine ait 'Amiral Essen' gemisi ve 'Krasnodar' denizaltının iki yıl önce Kalibr' adlı 4 füze ile Suriye'nin Palmira bölgesinde bulunan DAEŞ'e ait hedefleri vurduğu bildirilmişti.

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