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Dünya 'DAEŞ gelini' para bulamayınca bakın neyi sattı!
Dünya

'DAEŞ gelini' para bulamayınca bakın neyi sattı!

'DAEŞ gelini', parasız kalınca, düğün hediyesi olarak istediği kalaşnikov tüfeğini sattı.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 19:10:00 -
'DAEŞ gelini' para bulamayınca bakın neyi sattı!

Terör örgütü DAEŞ'e katılıp, DAEŞ'li teröristlerle evlilik yaptıkları için 'DAEŞ gelini' olarak isimlendirilen kadınlardan birinin ilginç hikayesi Almanya'da kendisi hakkında açılan davanın iddianamesinde yer aldı.

Suriye'de iki evlilik yapan Zeynep G. isimli kadın, iddianameye göre; ikinci eşinden düğün hediyesi olarak Kalaşnikov tüfek talep etti. 'DAEŞ gelini', maddi zorluklar yaşayınca Kalaşnikov tüfeği satmak durumunda kaldı. 33 yaşında olduğu öğrenilen Zeynep G. isimli kadına, yabancı terör örgütü üyeliği, savaş silahları yasalarını ihlal ve savaş suçlarının itham edildiği bildirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de ikamet eden Alman vatandaşı Zeynep G., 2014 senesinin sonbaharında terör örgütü DAEŞ'e katılmaya karar vererek Suriye'ye gitti. 2019 yılında ise ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olarak kurduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından yakalanan, fakat kaçmayı başaran kadın, Türkiye tarafından şubat ayında gözaltına alınarak mayıs ayında Almanya'ya iade edildi.

Suriye'ye vardığında terör örgütü DAEŞ'e katılıp Çeçen bir DAEŞ'li terörist ile evlenen Zeynep G. 2015'in Mart ayında ise WhatsApp'tan görüştüğü Almanya'daki bir tanıdığını DAEŞ saflarına katılmaya teşvik etti.

2015 yılının ortalarında kocasının ölümü üzerine DAEŞ'li kadınların toplu kaldığı bir eve yerleştirilen Zeynep G., 2015'in sonunda kendisi gibi Almanya'dan Suriye'ye giden bir DAEŞ'li teröristle evlendi ve beraber Rakka'ya geçtiler.

Kalaşnikov tüfeği sattılar

İkinci kocası ve bu evlilikten dünyaya gelen oğlu ile DAEŞ'in gasp ederek sahiplerini sürdüğü bir evde 2017 yazına dek işgalci olarak yaşamını devam ettirdi. Ev DAEŞ faaliyetleri için de kullanılırken, örgüt çifte ayda 100 dolar ödeme yaptı.

Zeynep G. kocasından düğün hediyesi olarak AK 47 tipi Kalaşnikov tüfek istedi. Kocası hem DAEŞ'li kadının isteğini yerine getirdi hem de Zeynep G.'ye tüfeğin nasıl kullanılacağını öğretti. Birkaç haftanın ardından ise maddi sorunlar yaşanınca DAEŞ'li çift Kalaşnikov tüfeği satmak durumunda kaldı.

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