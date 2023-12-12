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Yerel D100 karayolunda bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Yerel

D100 karayolunda bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-12-12 13:04:00 -
D100 karayolunda bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan A.Ç idaresindeki 41 UN 104 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak orta refüje çıktı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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