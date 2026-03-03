  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump: İngiltere ile ilişkiler eskisi gibi değil Büyük aşk bitince ‘incinmiş’ Siyonistler rejimi devirmek isterken İran rejim ihraç edecek! CHP’de dış politika Batı’ya diz çökene emanet: ‘Doğu Akdeniz'de faaliyet yürütmemiz akılsızlıktır onlarla anlaşmalıydık’ İşgalciler Mescid-i Aksa'yı örümcek ağı gibi sardı Zorlu koşullara rağmen günlük ihracat 1 milyar dolara dayandı! Ticaret Bakanı Bolat: Şubatta 28 günde 21 milyar doları aştık Biri bitti diğeri başladı: Bakan Fidan'dan baş döndüren diplomasi! Rusya’nın yeni hedefi Avrupa Putin tahsilata çıktı parasını istiyor Macron’un korkusu alay konusu oldu! Bir şehirden diğerine 4 savaş uçağıyla gitti Tabii ki CHP’li şaşırmayın! Rüşvet sanığı Halk TV’nin sahibine sürpriz avukat Dün iptal bugün şov! CHP’den şimdi de burslu öğrenci istismarı
Yerel D-100’de feci son! Savrulan motosikletlinin üzerinden beton mikseri geçti
Yerel

D-100’de feci son! Savrulan motosikletlinin üzerinden beton mikseri geçti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
D-100’de feci son! Savrulan motosikletlinin üzerinden beton mikseri geçti

İstanbul Güngören’de D-100 Karayolu Merter mevkiinde öğle saatlerinde kan donduran bir kaza meydana geldi. Park halindeki bir minibüse çarparak yola savrulan motosiklet sürücüsü, arkadan gelen beton mikserinin altında kalarak can verdi.

Olay, D-100 Karayolu Yanyol Merter mevkiinde Bakırköy istikametinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. 34 MJK 790 plakalı motosikletle seyir halinde olan Bedir Karaca (30), Merter mevkiinde park halinde olan servis minibüsünü fark etmeyerek arkadan çarptı.

 

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Karaca'nın üzerinden beton mikseri geçti. Kazayı görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bedir Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yeri ve çevresine güvenlik şeridi çekerken beton mikseri şoförü ve servis minibüsünün şoförü gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

 

Her yol kenarında yetişiyor, değerini kimse bilmiyor: Toplayan servet kazanıyor
Her yol kenarında yetişiyor, değerini kimse bilmiyor: Toplayan servet kazanıyor

Sağlık

Her yol kenarında yetişiyor, değerini kimse bilmiyor: Toplayan servet kazanıyor

Korkunç kaza böyle görüntülendi! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!
Korkunç kaza böyle görüntülendi! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

Yerel

Korkunç kaza böyle görüntülendi! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

Bakan Kurum: Dün 455 bin konutu bitirdik, Bugün 500 bin konuta başladık! Milletimiz kazanacak...
Bakan Kurum: Dün 455 bin konutu bitirdik, Bugün 500 bin konuta başladık! Milletimiz kazanacak...

Gündem

Bakan Kurum: Dün 455 bin konutu bitirdik, Bugün 500 bin konuta başladık! Milletimiz kazanacak...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23