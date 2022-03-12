D-100 karayolu, kara teslim oldu
İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası D-100 karayolu kara teslim oldu. Üsküdar-Harem yolunda çift yönlü trafikte zor anlar yaşayan sürücüler, patinaj yaparak güçlükle ilerledi.
İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası D-100 karayolu kara teslim oldu.
Yoğun bir şekilde yağan kar sonrası Anadolu Yakası D-100 karayolu beyaza büründü. D-100 karayolunun kar ile kaplanması sonrası kaygan zeminde sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, otoyolda patinaj yaparak ilerlerken, bazı sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için araçlarının hızlarını düşürerek D-100 karayolunda otomobillerinin dörtlülerini yakarak ilerledi.
Sürücülerden bazılarının ise, kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek zor anlar yaşadığı görüldü. Sürücüler, araçlarıyla birlikte köprü altlarına sığındı.
Üsküdar-Harem yolunda çift yönlü trafikte zor anlar yaşayan sürücüler, patinaj yaparak güçlükle ilerledi.