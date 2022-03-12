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Gündem D-100 karayolu, kara teslim oldu
Gündem

D-100 karayolu, kara teslim oldu

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası D-100 karayolu kara teslim oldu. Üsküdar-Harem yolunda çift yönlü trafikte zor anlar yaşayan sürücüler, patinaj yaparak güçlükle ilerledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 21:35:00 -
D-100 karayolu, kara teslim oldu

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası D-100 karayolu kara teslim oldu.

Yoğun bir şekilde yağan kar sonrası Anadolu Yakası D-100 karayolu beyaza büründü. D-100 karayolunun kar ile kaplanması sonrası kaygan zeminde sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, otoyolda patinaj yaparak ilerlerken, bazı sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için araçlarının hızlarını düşürerek D-100 karayolunda otomobillerinin dörtlülerini yakarak ilerledi.

Sürücülerden bazılarının ise, kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek zor anlar yaşadığı görüldü. Sürücüler, araçlarıyla birlikte köprü altlarına sığındı.

Üsküdar-Harem yolunda çift yönlü trafikte zor anlar yaşayan sürücüler, patinaj yaparak güçlükle ilerledi.

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