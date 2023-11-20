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Yaşam D-100 kara yolunda kar engeli! İstanbul geçişlerine izin verilmiyor
Yaşam

D-100 kara yolunda kar engeli! İstanbul geçişlerine izin verilmiyor

Yeniakit Publisher
2023-11-20 01:30:00 -
D-100 kara yolunda kar engeli! İstanbul geçişlerine izin verilmiyor

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli Rampaları geçişinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul istikametine araçların geçişine izin verilmiyor.

Karabük'te etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan D-100 kara yolunda kar yağışı sonrası ulaşım dururken kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Karabük Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskipazar Mermer mevkiinde araç sürücülerini durdurarak İstanbul yönüne araç geçişlerine izin vermiyor.

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