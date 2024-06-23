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Gündem Cüzdanlara dikkat! BTC Türk hacklendi
Gündem

Cüzdanlara dikkat! BTC Türk hacklendi

Yeniakit Publisher
2024-06-23 08:56:00 -
Cüzdanlara dikkat! BTC Türk hacklendi

Kripto para platformu BTC Türk, 22 Haziran günü hacklendi. Saldırı sonucunda kripto paralarda büyük kayıplar yaşandı. Platform yetkililerinden konuyla ilgili açıklama geldi.

Türkiye'de faliyet yürüten kripto para platformu BTC Türk, 22 haziran günü siber saldırıya uğradı. Şirket, 22 Haziran 2024 tarihinde kontrol dışı çekimlere sebep olan bir siber saldırı tespit etti. Saldırı, bazı kripto paraların sıcak cüzdanlarında bakiyelerin bir kısmını etkiledi. Soğuk cüzdanlarda tutulan varlıklar güvende. Bu olayla ilgili detayları ve alınan önlemleri BtcTurk de resmi olarak açıkladı.

BtcTurk hacklendi: Siber saldırı kriptopara cüzdanlarını hedef aldı

BtcTurk ekipleri, 22 Haziran 2024’te gerçekleşen siber saldırının ardından hızlı bir şekilde harekete geçti. Saldırıda sadece 10 adet kripto paranın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmı etkilenmiş olup, varlıkların büyük bir kısmı soğuk cüzdanlarda güvende tutuluyor. Soğuk cüzdanların güvenliği bir kez daha önemini gösterdi.

BtcTurk’ün finansal gücü, bu saldırıdan etkilenen tutarların çok üzerinde olduğu için kullanıcı varlıkları bu kayıplardan etkilenmeyecek. BtcTurk ekipleri konuyla ilgili detaylı araştırmalarını sürdürüyor ve resmi makamlarla iş birliği yapılıyor.

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