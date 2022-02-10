  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Çuvaldaki ekmeklerin arasına gizlenmiş 4 kilo 580 gram esrar bulundu
Yerel

Çuvaldaki ekmeklerin arasına gizlenmiş 4 kilo 580 gram esrar bulundu

Mardin'de bir araçta çuvaldaki ekmeklerin arasına gizlenmiş 4 kilo 580 gram esrar bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 11:29:00 -
Çuvaldaki ekmeklerin arasına gizlenmiş 4 kilo 580 gram esrar bulundu

Mardin'in Midyat ilçesinde bir araçta çuvaldaki ekmeklerin arasına gizlenmiş 4 kilo 580 gram esrar ele geçirildi.

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Midyat- Batman kara yolunda şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçta arama yapan ekipler, bagajdaki çuvalın içerisinde ekmeklerin arasına gizlenmiş 4 kilo 580 gram esrar buldu.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay