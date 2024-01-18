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Gündem Cunta heveslisi teğmenler atılsın
Gündem

Cunta heveslisi teğmenler atılsın

Yeniakit Publisher
2024-01-18 11:16:00 -
Cunta heveslisi teğmenler atılsın

Tuzla Piyade Okulu’nda namaz kılan teğmenleri fişleyip darp eden, kılıçla kesme planları yapan cunta heveslisi teğmenlerin, Disiplin Kurulu karşısına çıkması bekleniyor. Güvenlik uzmanları, darpçı teğmenlerin ilişiğinin kesilmesi, mağdurların ise bir an önce görevlerinin başına dönmesi gerektiğini belirttiler.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Tuzla Piyade Okulunda görevli olan ve namaz kılan teğmenlere yönelik darp girişimi ile kılıçla kesme, siyanürle zehirleme planları yapan darpçı subayların bugün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu karşısına çıkması bekleniyor. Dönem arkadaşlarını darp eden “teğmen cuntası”nın varlığını ortaya çıkmasının ardından sözkonusu subaylar okuldan uzaklaştırılmış ve tamamı TSK’dan ihraç talebiyle KKK Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. 4 teğmen ile avukatlarının toplantıya katılarak sözlü savunma yapması bekleniyor. Konuyla ilgili gazetemize konuşan ASDER Başkan Yardımcısı Mustafa Hacımustafaoğulları, şunları söyledi: “Bu teğmenlerin eylemi basit bir disiplin suçu olarak geçiştirilemez. Bu organize terör, çete suçudur. TSK içinde böyle bir oluşuma izin verilemez. Bu organizasyon detaylı soruşturulmalı ve arkasında kimlerin olduğu ortaya çıkarılmalıdır. Hiç kimse ortak değerlerimiz üzerinden birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik eylemlerde bulunamaz. Hele ordu içinde böyle bir duruma müsamaha gösterilemez.” Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya da şunları dile getirdi: “Teğmen meselesi olayın sadece kamuoyuna yansıyan boyutu. Bu bir zihniyetle meselesi. Okullarda Kemalist resmî ideolojinin insanları bir anlamda vahşileştirdiğini ve dine düşman yaptığını görmek lazım. Olayın köküyle hesaplaşmak lazım. Gerek askeriyede gerekse eğitim alanlarında bu ideolojinin dayatılmasından vazgeçilmeli.”

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Yorumlar

Aslan

Ordudan Türkçe konuşan Türk isimli ermenileri bulup kovsanız yeter

Orhan

Kemalist düşünce diye insanlarımız İslam dinine düşman haline getiriliyor. Bu da bilerek ve planlı olarak yapılıyor. Bu ülkeye yazık etmeyelim. Bizim en kıymetli değerimiz olan dinimize kin duymayı, fikir gibi sunmayı bırakalım. Sonu kargaşa ve yıkım olan bu yoldan geç olmadan dönelim.
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