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Yaşam Cüneyt Özdemir sokak köpeği rant lobisini ifşa etti! Ölen çocukların ailesine bu yapılır mı?
Yaşam

Cüneyt Özdemir sokak köpeği rant lobisini ifşa etti! Ölen çocukların ailesine bu yapılır mı?

Yeniakit Publisher
2024-05-11 20:54:00 -

Hemen her gün halk sağlığına zarar veren başıboş sokak köpeği terörü gündeme geliyor.

Vatandaşın canı yanarken başıboş sokak köpeği çoğaltma lobisine karşı bir tepki de gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi.

"Ölen çocukların ailesine dava açıyorlar"

Özdemir YouTube kanalında sözde hayvansever görünen rantçı lobiye şu ifadelerle yüklendi:

"Her hayvanseverin aklı yerinde değil. Bazıları uçmuş durumda. Normal insanlarla karşı karşıya değiliz. 3-5 arkadaşıyla STK kurmuş. Öylesine sıyırmış durumdalar ki ölen çocukların ailesine dava açıyorlar."

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