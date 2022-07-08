Cüneyt Özdemir CHP'ye çaktı: Büyük bir beceriksizlik
CHP'ye yakınlığıyla bilenen Cüneyt Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'li Bodrum Belediyesi'ne tepki gösterdi.
CHP'ye yakınlığıyla bilenen Cüneyt Özdemir sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
CHP'li Bodrum Belediyesi'ne tepki gösteren Özdemir, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Vatandaşa hizmet noktasında sınıfta kalan CHP'li belediyelerde liyakat sorununa değinen Özdemir, "Sürekli Ak parti Belediyelerinde liyakat sorgulanıyor. Oysa CHP Belediyelerinde de bu soruyu cesurca sorabilmeliyiz!" dedi.
"Büyük bir beceriksizlik"
Bodrum'u örnek gösteren Cüneyt Özdemir "Mesela Bodrum'un bugünkü haline bakın. 16 yıldır her yaz sürekli Bodrum'dayım ,trafiğini bu kadar berbat hiç görmemiştim. Büyük bir beceriksizlik" ifadelerini kullandı.