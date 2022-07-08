Cüneyt Özdemir beyaz önlüklü zorbaların grevini böyle savundu! 'Manyak mısınız oğlum siz'
Cüneyt Özdemir, Konya'daki Türkiye'yi kahreden doktor cinayetinden nemalanıp, kaos peşinde koşan Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) iş bırakma kararını eleştirenleri hedef aldı. Özdemir, TTB'nin provokasyonunu eleştirenlere, "Manyak mısınız oğlum siz." diyerek hakaret etti.
Yeniakit.com.tr
Konya Şehir Hastanesi'ndeki üzücü doktor cinayetini fırsat bilen beyaz önlüklü zorbalar, intiharı göze almış bir caninin cinayetini siyaset malzemesi yapacak kadar ileri gitti.
Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, 1 ay önce Dr. Ekrem Karakaya'ya annesinin anjiyo tedavisini yaptırdı. Tedaviden bir süre Akçay'ın annesi hayatını kaybetti.
Gözü dönen cani doktoru vurup intihar etti
Annesinin ölümünden Dr. Ekrem Karakaya'yı sorumlu tutan gözü dönmüş Akçay, Karakaya'yı silahla vurup, ardından intihar etti. Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Üzücü cinayeti siyaset malzemesi yaptılar
TTB öncülüğündeki doktorlar, yaşanan üzücü cinayeti, siyaset malzemesi yaparak kaos peşinde koştu.
Cüneyt Özdemir, bayramdan iki gün önce iş bırakıp hasta haklarını çiğneyen TTB'lilere destek verdi.
Youtube yayınında konuşan Özdemir, TTB'nin grev kararını eleştirenleri, "Manyak mısınız oğlum siz" hakareti ile hedef aldı.